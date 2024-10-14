📸🎥 Жуть из Африки. Сборная Нигерии на 16 часов застряла в аэропорту Ливии без еды и воды, игроки через соцсети просили о помощи

Сборная Нигерии будет бойкотировать ответный матч с Ливией в рамках отборочного турнира Кубка Африки. Решение было принято после того, как нигерийцы застряли в полузаброшенном аэропорту Ливии.

Встреча должна была пройти в Бенгази. Внезапно самолет сборной Нигерии был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный в двух часах езды от места проведения матча. Казалось бы, обеспечить нигерийским игрокам трансфер не составит большого труда, но ситуация обернулась скандалом.

Нигерийская федерация футбола объяснила , в каком положении оказались футболисты: «Самолет был перенаправлен в небольшой аэропорт вдали от Бенгази как раз в тот момент, когда пилот завершал заход на посадку в аэропорту Бенгази. Насколько нам известно, международный аэропорт Аль-Абрак используется только для приема паломников, совершающих хадж».

Футболисты фактически застряли в аэропорту без еды и воды. Капитан сборной Нигерии Уильям Трост-Эконг поделился фотографиями товарищей по команде.

В таких условиях игроки провели около 16-ти часов. Футболисты начали бить тревогу в социальных сетях.

«Они заперли двери аэропорта и оставили нас без телефонной связи, еды и питья. И все это для того, чтобы устроить игры разума», – написал Трост-Эконг.

Власти Ливии попытались организовать для гостей трансфер. Нигерийцам предоставили крайне сомнительный автобус. Виктор Бонифасе делится кадрами:

Капитан нигерийской сборной объяснил, почему его команда отказалась от такого трансфера: «Мы не станем добираться до Бенгази автомобильным транспортом, это небезопасно даже с охраной. Мы можем только представить, какими бы у нас были отель и еда, если бы мы туда поехали».

Публикации нигерийцев становились все отчаяннее. Бонифасе просил связаться с его бабушкой , а позже написал: «Теперь это начинает пугать. Вы, ребята, понимаете, в чем дело. Мы просто хотим вернуться к себе на родину».

Если верить словам капитана нигерийцев, посты игроков в соцсетях помогли:

«После наших первых твиттов, как по волшебству, прибыл командный автобус, и водитель, который со вчерашнего вечера стоял в аэропорту, снимая нас и смеясь с другими сотрудниками, сказал, что автобус был готов через 12 часов после того, как мы приземлились. Теперь мы ждем заправки… В этот момент я даже устал смеяться вместо того, чтобы плакать».

Следом еще одна публикация от Трост-Эконга:

«Хотите шокирую вас? Пилот только что сказал нам, что в этом аэропорту все это время было топливо для самолета. Они могли бы позволить нам улететь, но с тех пор не давали нам разрешения. Можете себе представить?! И как долго они планируют держать нас здесь в заложниках!!! Все еще просто ждем».

Вскоре капитан поделился радостными новостями:

«Сила социальных сетей. По-видимому, пока я это пишу, наш самолет заправляют топливом, и вскоре мы должны вылететь в Нигерию. Спасибо всем за поддержку! Я ПОВТОРЯЮ: мы бы никогда не стали так относиться к команде, приглашенной к нам на игру. Случаются ошибки, случаются задержки. Но никогда такое не происходит специально!»

Прошли почти сутки, нигерийские футболисты наконец улетели домой. Телевдение Нигерии делится кадрами посадки игроков на борт самолета.

Африканская конфедерация футбола (CAF) выпустила заявление о ситуации: «Этот вопрос был передан в дисциплинарный совет CAF для расследования, и против тех, кто нарушил устав и положения CAF, будут приняты соответствующие меры».

Сборные уже встречались на прошлой неделе, матч прошел в Нигерии. Тогда футболисты из Ливии более трех часов провели в аэропорту Лагоса.

В соцсетях предположили, что игроков нигерийской команды заперли в аэропорту Ливии за то, как неделю назад обошлись с ливийскими футболистами в Нигерии.

Все же тот матч состоялся. Задержка продлилась три часа, нигерийские власти обеспечили ливийским игрокам трансфер с охраной на достойном автобусе.

Нигерия лидирует в своей группе после трех матчей отборочного турнира Кубка Африки, Ливия занимает последнее место.

Как думаете, у ситуации будет продолжение?

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