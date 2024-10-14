Бонифасе о сборной Нигерии, застрявшей в аэропорту Ливии: «Это уже пугает. Мы просто хотим вернуться к себе»

Виктор Бонифасе высказался о бойкоте Нигерией матча с Ливией.

Матч отборочного турнира Кубка Африки должен был пройти в Бенгази во вторник, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения матча. Там футболисты сборной Нигерии провели свыше 12 часов без еды и напитков. Команда также пожаловалась на то, что принимающая сторона не предоставила ей транспорт.

Нигерийская федерация футбола (NFF) сообщила, что самолету, на борту которого находилась сборная, изменили курс, когда он уже снижался. Игроки решили не принимать участия в матче, и команду планируется отправить обратно.

«Это уже начинает пугать. Вы, ребята, можете думать что угодно. Мы просто хотим вернуться в свою страну», – написал в твиттере форвард сборной Нигерии и «Байера ».