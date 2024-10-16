Рэпер ST: «Спартак» станет чемпионом в этом году, возможно, еще и Кубок возьмем. Работа Станковича чудесная, команда прекрасная»

Рэпер ST заявил, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне.

«Работа Станковича чудесная. Команда прекрасная.

Считаю, что в этом году «Спартак» станет чемпионом РПЛ . Возможно, еще и Кубок России возьмем. Суперкубок между собой будем проводить», – сказал рэпер Александр Степанов, более известный как ST, болеющий за «Спартак ».