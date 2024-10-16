Рэпер ST: «Спартак» станет чемпионом в этом году, возможно, еще и Кубок возьмем. Работа Станковича чудесная, команда прекрасная»
Рэпер ST заявил, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне.
«Работа Станковича чудесная. Команда прекрасная.
Считаю, что в этом году «Спартак» станет чемпионом РПЛ. Возможно, еще и Кубок России возьмем. Суперкубок между собой будем проводить», – сказал рэпер Александр Степанов, более известный как ST, болеющий за «Спартак».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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