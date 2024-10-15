«Спартак» в мире мало знают, а «Зенит» знают, с ним хотят играть». Смородская о спарринг-партнерах клубов РПЛ
В этом сезоне «Зенит» играл товарищеские матчи с сербскими «Црвеной Звездой» и «Войводиной», аргентинским «Тальересом», казахстанским «Кайратом» и может провести встречу с турецким «Фенербахче».
– Спарринг-партнеры нужны и матчи с ними, раз мы не участвуем в международных турнирах. Но этих спарринг-партнеров трудно найти. Если у «Зенита» это получается, и слава богу.
– Почем другие клубы не играют такие матчи? Не умеют договариваться? Они не такие богатые, как «Зенит»?
– Дело не в богатстве, с «Зенитом» хотят играть. Не со всеми хотят играть. Например, в мире мало знают «Спартак», хотя у нас он хорошо известен.
– В мировом пространстве громче звенит «Зенит»?
– Абсолютно.
– И такая репутация, известность помогают договариваться с зарубежными соперниками?
– Конечно. Начинают хотя бы думать, играть или не играть. «Зенит» – многократный чемпион России, его знают.
– Другим клубам не хватает для такого сотрудничества умений, стараний?
– И умения нужны, и старания, и связи, и специалистов, которые могут договариваться о спаррингах. Не так это просто, – сказал экс-президент «Локомотива» Смородская.
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