Зарема о «Спартаке»: «Менеджерам нужно приложить все усилия, чтобы попасть в Суперлигу. Даже с «Црвеной Звездой» не могут матч провести – видимо, боятся реакции «Газпрома»

Зарема Салихова предложила «Спартаку» заявяться в Суперлигу.

Ранее появилась информация , что новый европейский турнир могут запустить в 2025 году.

«Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они, конечно, имеются, чтобы попасть в Суперлигу , если этот проект реально начнет функционировать с 2025 года.

Только коммерция – и никакой политики!

До сих пор даже с братской «Црвеной Звездой » не могут товарищеский матч провести, видимо, боятся реакции «Газпрома », – смеясь сказала Зарема Салихова , супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.