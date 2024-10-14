Зарема о «Спартаке»: «Менеджерам нужно приложить все усилия, чтобы попасть в Суперлигу. Даже с «Црвеной Звездой» не могут матч провести – видимо, боятся реакции «Газпрома»
Зарема Салихова предложила «Спартаку» заявяться в Суперлигу.
Ранее появилась информация, что новый европейский турнир могут запустить в 2025 году.
«Талантливым корпоративным менеджерам нужно приложить все усилия и подключить все контакты, если они, конечно, имеются, чтобы попасть в Суперлигу, если этот проект реально начнет функционировать с 2025 года.
Только коммерция – и никакой политики!
До сих пор даже с братской «Црвеной Звездой» не могут товарищеский матч провести, видимо, боятся реакции «Газпрома», – смеясь сказала Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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