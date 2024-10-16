Латышонок о жене: «Она не только супруга, но и лучший друг. Мы встретились в парке Галицкого, погуляли и сразу все поняли, почувствовали вайб»
– Как познакомились с супругой Виолеттой?
– Это было еще во времена пандемии. Когда карантин заканчивался, мы увиделись в Краснодаре, познакомились через запрещенную соцсеть.
Встретились в парке Галицкого, погуляли и сразу все поняли. Не буду говорить, что это любовь с первого взгляда, но сразу почувствовали этот вайб между нами.
Оказалось, что она родом из Белореченска, который в 20-30 км от моего Майкопа. На следующий день я уезжал из Краснодара, и ей тоже надо было домой. Подвез ее, и мы в дороге разговаривали.
У нас много общих тем, многое объединяет. Она для меня не только супруга, но и лучший друг.
– Что можете посоветовать молодым футболистам, особенно московским, за которыми охотятся девушки?
– Здесь надо чувствовать. Должно пройти какое-то время, чтобы ты понимал, хочешь ли создать семью с этим человеком. Вы должны вместе пережить какие-то трудности, столкнуться с жизненными ситуациями.
Когда мы встречались с Виолеттой, я то играл в «Балтике», то не играл. Мы прошли этот путь вместе, – заявил Латышонок.
Виолетта – жена Евгения Латышонка. Познакомились, когда он еще играл за «Краснодар-3»!
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