Латышонок о переходе в «Зенит»: «Это чемпион страны, клуб, за которым я в детстве следил по телевизору. Просто мечта»

Евгений Латышонок рассказал, почему решил перейти в «Зенит».

– Летом говорилось об интересе к вам двух клубов – непосредственно «Зенита» и «Спартака». Действительно ли красно-белые тоже выходили на вас с предложением?

– Насколько я знаю от агента, был реальный интерес, и я мог перейти в «Спартак».

– Что стало решающим фактором в этом выборе?

– Хотел перейти именно в «Зенит», потому что это чемпион страны, клуб, за которым я в детстве следил по телевизору, еврокубки, Вячеслав Малафеев . Это просто мечта – перейти в «Зенит». «Спартак» – безусловно, тоже большой клуб России, но у меня душа лежала именно к «Зениту», – сказал голкипер «Зенита».