«Соболев в «Зените» будет выполнять роль Сульшера – выходить на замену, когда это нужно, и забивать. Он никогда не станет лучшим бомбардиром РПЛ». Петржела о форварде
Властимил Петржела поделился мнением о перспективах Александра Соболева.
«Соболев в «Зените» будет выполнять роль Сульшера – выходить на замену, когда это нужно, и забивать. Вряд ли Александр сможет выиграть конкуренцию за место в стартовом составе у других нападающих сине-бело-голубых.
Поэтому Соболев никогда не станет лучшим бомбардиром РПЛ», – сказал бывший тренер петербургского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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