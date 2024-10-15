«Соболев в «Зените» будет выполнять роль Сульшера – выходить на замену, когда это нужно, и забивать. Он никогда не станет лучшим бомбардиром РПЛ». Петржела о форварде

Властимил Петржела поделился мнением о перспективах Александра Соболева.

«Соболев в «Зените » будет выполнять роль Сульшера – выходить на замену, когда это нужно, и забивать. Вряд ли Александр сможет выиграть конкуренцию за место в стартовом составе у других нападающих сине-бело-голубых.

Поэтому Соболев никогда не станет лучшим бомбардиром РПЛ », – сказал бывший тренер петербургского клуба.