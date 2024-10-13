Тихонов о Соболеве: «Захотел играть в «Зените» и больше зарабатывать – его жизнь и судьба, ему с этим жить. Он специфический человек, есть определенный характер»
Тихонов и Соболев ранее работали вместе в «Крыльях Советов».
«У меня с Соболевым все нормально было. В Самаре он здорово играл. Да, он специфический человек, но он нападающий. Нападающий не может быть простым человеком. Конечно, есть определенный характер. Возможно, это где-то его сильная сторона, а где-то – слабая.
Я не могу касаться того, что произошло в «Спартаке», перехода из «Спартака» в «Зенит». Если человек не хочет в «Спартаке» играть… Ну, не захотел. Захотел играть в «Зените» и больше зарабатывать – это его жизнь и судьба. Как отнеслись к этому спартаковские болельщики, вы прекрасно понимаете. Я человек публичный: ни в коем случае никого не осуждаю. Соболеву с этим жить. Дай бог. Пускай в «Зените» играет, забивает. Это его жизнь», – сказал главный тренер «Енисея» и бывший полузащитник «Спартака».
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