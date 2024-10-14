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  • Баранник о Соболеве: «Уровень ли он «Зенита», будет видно в ключевых матчах с ЦСКА, «Динамо», «Спартаком» и «Локо». Игра с «Войводиной» не может быть показателем» 
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Баранник о Соболеве: «Уровень ли он «Зенита», будет видно в ключевых матчах с ЦСКА, «Динамо», «Спартаком» и «Локо». Игра с «Войводиной» не может быть показателем» 

Дмитрий Баранник оценил игру Александра Соболева за «Зенит».

«У Соболева есть контракт с клубом, там наверняка прописано, что мешает его профессиональной деятельности – возбраняется. Если там прописаны такие вещи, то совершенно нормально, когда клуб ему об этом напоминает.

Мне кажется, что вокруг Соболева много шума. Понятно, что ньюсмейкеры нам нужны, поэтому он сейчас является популярным. Матч с «Войводиной» (Соболев забил 2 гола и сделал 2 ассиста – Спортс”) не может быть показателем. То, что он хороший игрок, мы и так знали. Уровень ли он «Зенита» – покажет только время, это будет видно в ключевых матчах с ЦСКА, «Динамо», «Спартаком» и «Локомотивом». Только после этого можно будет сказать об этом.

Он забивал «Акрону»? Я его не назвал в числе этих клубов, да и это было в Кубке. Он нормальный игрок, но мой любимый «Зенит» оказал ему огромную услугу, а будет ли она медвежьей – покажет только время», – сказал экс-игрок «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Баранник
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