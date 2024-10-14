Медведев про Соболева и видеоигры: «Ничего порочного не вижу – главное, чтобы это не мешало основному занятию. Сыграл бы с ним разве что на деньги»
В «Зените» высказались об увлечении футболистов компьютерными играми.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб запретил нападающему Александру Соболеву злоупотреблять компьютерными играми.
«Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги.
Мы ждем от него, чтобы он повторял результативность против «Войводины» в официальных матчах. У меня нет сомнений, что он вернется на свой былой уровень», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Первый тренер Соболева о запрете на Доту: «С ним как с ребенком будут: час играешь и все? Очередная утка, думаю. Ограничить себя от этих игр и так должен, он профессиональный футболист»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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