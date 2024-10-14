Медведев про Соболева и видеоигры: «Ничего порочного не вижу – главное, чтобы это не мешало основному занятию. Сыграл бы с ним разве что на деньги»

В «Зените» высказались об увлечении футболистов компьютерными играми.

Ранее сообщалось , что петербургский клуб запретил нападающему Александру Соболеву злоупотреблять компьютерными играми.

«Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги.

Мы ждем от него, чтобы он повторял результативность против «Войводины» в официальных матчах. У меня нет сомнений, что он вернется на свой былой уровень», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Первый тренер Соболева о запрете на Доту: «С ним как с ребенком будут: час играешь и все? Очередная утка, думаю. Ограничить себя от этих игр и так должен, он профессиональный футболист»