Первый тренер Соболева о запрете на Доту: «С ним как с ребенком будут: час играешь и все? Очередная утка, думаю. Ограничить себя от этих игр и так должен, он профессиональный футболист»

Первый тренер Александра Соболева высказался о запрете игры в Доту.

Ранее сообщалось, что «Зенит» запретил нападающему злоупотреблять компьютерными играми.

«Когда я работал с Александром, никаких игр не было. Понятия не имею, играет он сейчас в эту Доту или нет. Ограничить себя от этих игр он и так должен, Соболев – профессиональный футболист.

Но как они могут ему запретить? С ним как с ребенком будут: час играешь и все? Я думаю, это очередная утка, созданная из слухов вокруг Соболева», – сказал Александр Горбунов.

«Зенит» запретил футболисту Александру Соболеву активно играть в Доту (Mash)