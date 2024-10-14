Первый тренер Соболева о запрете на Доту: «С ним как с ребенком будут: час играешь и все? Очередная утка, думаю. Ограничить себя от этих игр и так должен, он профессиональный футболист»
Первый тренер Александра Соболева высказался о запрете игры в Доту.
Ранее сообщалось, что «Зенит» запретил нападающему злоупотреблять компьютерными играми.
«Когда я работал с Александром, никаких игр не было. Понятия не имею, играет он сейчас в эту Доту или нет. Ограничить себя от этих игр он и так должен, Соболев – профессиональный футболист.
Но как они могут ему запретить? С ним как с ребенком будут: час играешь и все? Я думаю, это очередная утка, созданная из слухов вокруг Соболева», – сказал Александр Горбунов.
«Зенит» запретил футболисту Александру Соболеву активно играть в Доту (Mash)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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