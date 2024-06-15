Директор «Бенфики» Луизао дал пощечину фанату, который назвал клуб «дерьмом» и кричал: «Да здравствует «Спортинг»

Луизао ударил фаната «Спортинга», назвавшего «Бенфику» «дерьмом».

На видео, опубликованном в профиле группы болельщиков « » в соцсетях, видно, как экс-футболист и нынешний директор «Бенфики» позировал рядом с фанатом для фото.

Сначала Луизао улыбался, но затем его настроение резко поменялось, и он дал пощечину молодому человеку.

Причиной этому стали слова фаната, который заявил: «Вот, [я] с великим Луизао. « » – дерьмо, да здравствует «Спортинг»!»

После этого Луизао несколько раз толкнул фаната «Спортинга», а также оскорблял молодого человека. Видеозапись была прервана после того, как окружающие вмешались в конфликт.