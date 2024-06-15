Директор «Бенфики» Луизао дал пощечину фанату, который назвал клуб «дерьмом» и кричал: «Да здравствует «Спортинг»
Луизао ударил фаната «Спортинга», назвавшего «Бенфику» «дерьмом».
На видео, опубликованном в профиле группы болельщиков «Спортинга» в соцсетях, видно, как экс-футболист и нынешний директор «Бенфики» позировал рядом с фанатом для фото.
Сначала Луизао улыбался, но затем его настроение резко поменялось, и он дал пощечину молодому человеку.
Причиной этому стали слова фаната, который заявил: «Вот, [я] с великим Луизао. «Бенфика» – дерьмо, да здравствует «Спортинг»!»
После этого Луизао несколько раз толкнул фаната «Спортинга», а также оскорблял молодого человека. Видеозапись была прервана после того, как окружающие вмешались в конфликт.