Директор «Бенфики» Луизао дал пощечину фанату, который назвал клуб «дерьмом» и кричал: «Да здравствует «Спортинг»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Спортинг Луизао происшествия болельщики брань Футбол

Луизао ударил фаната «Спортинга», назвавшего «Бенфику» «дерьмом».

На видео, опубликованном в профиле группы болельщиков «Спортинга» в соцсетях, видно, как экс-футболист и нынешний директор «Бенфики» позировал рядом с фанатом для фото.

Сначала Луизао улыбался, но затем его настроение резко поменялось, и он дал пощечину молодому человеку.

Причиной этому стали слова фаната, который заявил: «Вот, [я] с великим Луизао. «Бенфика» – дерьмо, да здравствует «Спортинг»!»

После этого Луизао несколько раз толкнул фаната «Спортинга», а также оскорблял молодого человека. Видеозапись была прервана после того, как окружающие вмешались в конфликт. 

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13 комментариев
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Тоже захотелось дать леща этому мерзкому провокатору
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Легенда Бенфики, уже больше 20 лет в системе клуба
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Жаль, с левой крюка не дал от души или с ноги этому хрипатому чучелу не зарядил прям в орало
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Ну таких откровенных провокаторов нужно учить и урок возможно усвоен.
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Прям орет, как быдло в стиле "ТАГИЛЛЛЛЛ"
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Красава
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Это он не Бенфику оскорбил - это он Луизао оскорбил стоя перед ним. Конечно, Луизао мог бы ему ответить словами, но надо думать что говоришь и кому))
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Помнится Луизао в нокаут судью отправил во время матча и получил дисквалификацию примерно на год в бытность игроком . Парнишка легко отделался .
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Резонно же. За цвета надо стоять.
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не осуждаю
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