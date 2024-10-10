«Атлетико» оштрафован на 30 000 евро за демонстрацию фанатами нацистского приветствия на матче с «Бенфикой»

«Атлетико» оштрафован за поведение болельщиков.

Мадридский клуб проиграл «Бенфике» на выезде во втором туре общего этапа Лиги чемпионов (0:4). Во время этой игры некоторые фанаты гостей демонстрировали нацистское приветствие.

За это организаторы турнира оштрафовали «Атлетико » на 30 000 евро. Кроме того, УЕФА запретил продажу билетов фанатам клуба на один выездной матч еврокубков – но это наказание носит условный характер, испытательный срок составляет один год.