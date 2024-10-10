«Атлетико» оштрафован на 30 000 евро за демонстрацию фанатами нацистского приветствия на матче с «Бенфикой»
«Атлетико» оштрафован за поведение болельщиков.
Мадридский клуб проиграл «Бенфике» на выезде во втором туре общего этапа Лиги чемпионов (0:4). Во время этой игры некоторые фанаты гостей демонстрировали нацистское приветствие.
За это организаторы турнира оштрафовали «Атлетико» на 30 000 евро. Кроме того, УЕФА запретил продажу билетов фанатам клуба на один выездной матч еврокубков – но это наказание носит условный характер, испытательный срок составляет один год.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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