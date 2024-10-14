Глава КФФ о Черчесове: «Получаем то, что надо, увидел результат. Надо наработать систему, вижу прогресс. У игроков хорошая физподготовка»

Адилет Барменкулов высказался о прогрессе Казахстана при Станиславе Черчесове.

Под руководством российского специалиста команда проиграла три матча и один раз сыграла вничью.

«Я увидел результат. Мы получаем то, что нам надо, но не в полном объеме – без побед. Но изменение в структуре игры есть.

Наконец-то утвердили философию, стиль игры. Идут эксперименты. Показатели очень хорошие. Сейчас не так важны результаты, сколько перестройка.

У нас идет просмотр игроков, их возможностей. По показателям у игроков хорошая физическая подготовка.

Теперь надо наработать систему, которую утвердили. Я вижу прогресс у сборной при Черчесове», – сказал глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Черчесов на дне с Казахстаном: 0:8 за 4 матча, последнее место. Но он доволен