Глава КФФ о Черчесове: «Получаем то, что надо, увидел результат. Надо наработать систему, вижу прогресс. У игроков хорошая физподготовка»
Адилет Барменкулов высказался о прогрессе Казахстана при Станиславе Черчесове.
Под руководством российского специалиста команда проиграла три матча и один раз сыграла вничью.
«Я увидел результат. Мы получаем то, что нам надо, но не в полном объеме – без побед. Но изменение в структуре игры есть.
Наконец-то утвердили философию, стиль игры. Идут эксперименты. Показатели очень хорошие. Сейчас не так важны результаты, сколько перестройка.
У нас идет просмотр игроков, их возможностей. По показателям у игроков хорошая физическая подготовка.
Теперь надо наработать систему, которую утвердили. Я вижу прогресс у сборной при Черчесове», – сказал глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.
Черчесов на дне с Казахстаном: 0:8 за 4 матча, последнее место. Но он доволен
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости