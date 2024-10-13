Черчесов на дне с Казахстаном: 0:8 за 4 матча, последнее место. Но он доволен

На дне группы как минимум.

Сборная Казахстана проиграла дома Словении: пропустили на 55-й минуте, не смогли ответить и получили третье подряд сухое поражение с общим счетом 0:8.

Уверенно последние в группе Лиги наций, но главный тренер Станислав Черчесов видит, чему можно порадоваться.

Такой серии у сборной не было 11 лет. В этом году обыграли только Туркменистан

Черчесов приступил к работе осенью и провел только один относительно удачный матч. Для сборной Казахстана в целом это продолжение серого года.

Неудачный отрезок начался еще при Магомеде Адиеве: в марте сгорели Греции (0:5) в стыковом раунде Евро-2024 – и до сих пор не выигрывают.

Казахстанская федерация футбола подтвердила назначение Черчесова в июне – формально до товарищеских матчей с Арменией (1:2) и Азербайджаном (2:3). В связи с этим возникла путаница: Черчесову время от времени приписывают два лишних поражения, хотя федерация уточняла, что он работает именно с игр Лиги наций.

● В официальных матчах Казахстан не побеждает с ноября 2023-го – почти год. Последний позитив был против скромного Сан-Марино – 3:1 в отборе к Евро-2024.

● Единственная победа в 2024-м – 2:0 в товарищеском матче с Туркменистаном. Дальше – ничья и семь поражений, тотальная грусть.

● Голов нет четыре матча подряд – это худшая серия сборной с 2013-го. Тогда с сентября 2012-го по март следующего года получили суммарно 0:9 за четыре игры. Тогда проигрывали 0:2 шведам, играли 0:0 и 0:4 с Австрией и получали 0:3 от немцев в отборе к ЧМ-2014. Когда Германии все-таки забили, от крупного поражения снова не ушли – 1:4.

«Видим прогресс, мы растем». Черчесов видит позитив, ему доверяют, главное – отбор к ЧМ

Нужно признать: Казахстан попал в очень сложную группу Лиги наций, потому что поднялся в дивизион B.

Еще с Магомедом Адиевым пробились на этот уровень, поэтому получили тройку приличных соперников. Причем начинал Черчесов с относительного успеха: сыграли 0:0 с мощной по именам Норвегией, не дали забить Эрлингу Холанду, отложили его рекорд по голам за сборную .

Но вот дальше не получается, это очко остается единственным – а остальные набрали прилично больше. Так что Казахстан уверенно на последнем месте.

Черчесов не разочарован третьим поражением подряд. «Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед», – объяснил главный тренер после игры со словенцами.

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов пояснил, что у Черчесова «полный карт‑бланш» – тоже смотрит в будущее с оптимизмом.

«Сейчас идет перестроение национальной команды, – заявил Барменкулов в интервью «Матч ТВ». – Главная задача Станислава Саламовича – отбор на чемпионат мира. Конечно, мы хотим побеждать, добиваться каких‑то успехов и в Лиге наций. Но для нас сегодня важнее подготовить команду. Потому он делает эксперименты, перестраивает структуру на другой формат, ищет другие подходы, пробует игроков. Нормально все. У него идет все по плану. Не вижу особо кризисов и проблем».

Перед игрой со словенцами Черчесов как обычно сверкнул на пресс-конференции – привел аналогию со шпагатом: «Мы в начале пути. Я постоянно это говорю. Даже лучшие гимнастки мира делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда. Причем я его не умею делать. Но надо».

Черчесов стартовал с 0:8 – близко ли антирекорды? Похоже на Бородюка

Российский тренер начал в Казахстане без голов в четырех матчах, но одно очко и разница мячей 0:8 – не худший старт в истории сборной. На том же уровне в 2017-м был Александр Бородюк, он так и не доработал до первой победы, уволили после шести поражений в семи матчах.

Долго ждали пользы от нидерландца Арно Пайперса: в 2006-м Казахстан тоже начал с четырех матчей без голов, тренер смог выиграть только с 17-й попытки (обыграли Туркменистан).

У Черчесова точно худший после Пайперса старт в плане результативности: с 2008-го не было тренера, при ком Казахстан не забивал бы в первых четырех играх. А за это время поработали девять человек, Талгат Байсуфинов даже два раза.

Чтобы стать худшим россияном в сборной Казахстана, Черчесову надо продолжать не только в ноябрьское окно, но и весной: был ведь в 2002-04-м Леонид Пахомов, он закончил с двумя ничьими в девяти играх.

У Казахстана дальше домашняя игра с Австрией (14 ноября) и выезд к Норвегии (17-го), где сдержать Эрлинга Холанда будет еще сложнее – удержаться в дивизионе B трудно. Хотя главное, конечно – отбор на чемпионат мира, стартующий 21-22 марта 2025-го, его жеребьевка пройдет в декабре.

«Подготовим автомат Калашникова». Стендап Черчесова перед встречей с Холандом за Казахстан

Фото: Gettyimages /Christian Bruna