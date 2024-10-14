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Глава КФФ о работе Черчесова: «Со Словенией мы окончательно убедились в том, что это наш стиль. Теперь надо оттачивать и становиться чемпионами Вселенной»

В Казахстанской федерации футбола оценили работу Станислава Черчесова.

Вчера сборная Казахстана уступила команде Словении со счетом 0:1 в 4-м туре Лиги наций. Под руководством Черчесова команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. 

«Я уже говорил, что в Лиге наций у нас другие задачи. В данный момент мы именно прокачиваем национальную команду. Подготовка идет очень хорошая. Вы и сами видели по матчу со Словенией, какой прогресс у нас был. Совсем другая игра, ребята это тоже почувствовали.

Нужно время, команда должна пройти через эти игры. Уже вырисовывается картинка, какая у нас должная быть философия. Со Словенией мы окончательно убедились в том, что это наш стиль. Поэтому после матча я зашел в раздевалку и поздравил ребят и Станислава Саламовича. Они поймали то, что надо. Теперь надо оттачивать и становиться чемпионами Вселенной», – со смехом сказал президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Черчесов на дне с Казахстаном: 0:8 за 4 матча, последнее место. Но он доволен

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСтанислав Черчесов
logoСборная Словении по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoSports – Казахстан
Адилет Барменкулов
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