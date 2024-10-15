«Барса» больше не считает необходимой покупку опорника. Флику достаточно Касадо, Гарсии и Кристенсена

В «Барселоне» больше не стремятся подписать опорного полузащитника.

Несколько месяцев назад каталонцы намеревались подписать опорника топ-уровня. Теперь же такая цель не стоит, утверждает Diario Sport. Главный тренер «блауграны» Ханси Флик считает, что позиция закрыта достаточно хорошо благодаря наличию Марка Касадо , Эрика Гарсии и Андреаса Кристенсена . Кроме того, в перспективе клуб рассчитывает на Марка Берналя , порвавшего крестообразную связку колена.