Лапорта надеется подписать Холанда в 2025-м или 2026-м. У президента «Барсы» хорошие отношения с агентом Эрлинга Пиментой (Diario Sport)
Жоан Лапорта надеется подписать Эрлинга Холанда в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, президент каталонского клуба намерен осуществить громкий трансфер до истечения своих полномочий. Несмотря на тяжелое финансовое положение «Барселоны», Лапорта долгое время разрабатывал стратегию подписания Холанда в 2025 или 2026 году.
Отмечается, что «Барселона» начала контактировать с окружением Холанда и его тогдашним агентом Мино Райолой еще в 2021 году. Кроме того, у Лапорты сложились доверительные отношения с нынешним представителем форварда «Манчестер Сити» Рафаэлой Пиментой. Также на будущее Холанда может повлиять дело о финансовых нарушениях «горожан».
В нынешнем сезоне Холанд отметился 10 голами в 7 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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