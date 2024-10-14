Лапорта надеется подписать Холанда в 2025-м или 2026-м. У президента «Барсы» хорошие отношения с агентом Эрлинга Пиментой (Diario Sport)

Жоан Лапорта надеется подписать Эрлинга Холанда в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, президент каталонского клуба намерен осуществить громкий трансфер до истечения своих полномочий. Несмотря на тяжелое финансовое положение «Барселоны», Лапорта долгое время разрабатывал стратегию подписания Холанда в 2025 или 2026 году.

Отмечается, что «Барселона » начала контактировать с окружением Холанда и его тогдашним агентом Мино Райолой еще в 2021 году. Кроме того, у Лапорты сложились доверительные отношения с нынешним представителем форварда «Манчестер Сити » Рафаэлой Пиментой . Также на будущее Холанда может повлиять дело о финансовых нарушениях «горожан».

В нынешнем сезоне Холанд отметился 10 голами в 7 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь .