Ямаль может сыграть с «Реалом» и «Баварией». «Барса» не будет рисковать вингером, его участие в игре с «Севильей» под вопросом

«Барселона» хочет, чтобы Ламин Ямаль сыграл против «Реала» и «Баварии».

Каталонский клуб ранее сообщил о перегрузке мышц задней поверхности левого бедра у 17-летнего вингера.

Футболист сборной Испании получил травму в матче Лиги наций против команды Дании.

Как пишет ESPN, «Барселона » не будет идти на неоправданный риск в случае с Ламином Ямалем в преддверии матчей против «Баварии» в Лиге чемпионов и «Реала » в Ла Лиге.

/Таким образом, участие футболиста в игре против «Севильи», которая пройдет 20 октября, находится под вопросом.

Статистику Ямаля можно изучить здесь .