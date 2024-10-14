Ямаль может сыграть с «Реалом» и «Баварией». «Барса» не будет рисковать вингером, его участие в игре с «Севильей» под вопросом
«Барселона» хочет, чтобы Ламин Ямаль сыграл против «Реала» и «Баварии».
Каталонский клуб ранее сообщил о перегрузке мышц задней поверхности левого бедра у 17-летнего вингера.
Футболист сборной Испании получил травму в матче Лиги наций против команды Дании.
Как пишет ESPN, «Барселона» не будет идти на неоправданный риск в случае с Ламином Ямалем в преддверии матчей против «Баварии» в Лиге чемпионов и «Реала» в Ла Лиге.
/Таким образом, участие футболиста в игре против «Севильи», которая пройдет 20 октября, находится под вопросом.
Статистику Ямаля можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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