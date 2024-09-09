17-летний хавбек «Барсы» Берналь пропустит около года после травмы «крестов» и мениска. Его прооперировали

Марк Берналь пропустит около года после разрыва крестообразной связки.

17-летний полузащитник «Барселоны» получил травму в матче 3-го тура против «Райо Вальекано» 27 августа. У Берналя был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующее ему повреждение бокового мениска.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», сегодня был успешно прооперирован. Предполагается, что восстановление футболиста займет около 12 месяцев.