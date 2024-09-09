17-летний хавбек «Барсы» Берналь пропустит около года после травмы «крестов» и мениска. Его прооперировали

Теги Барселона Ла Лига травмы Здоровье Марк Берналь Футбол

Марк Берналь пропустит около года после разрыва крестообразной связки.

17-летний полузащитник «Барселоны» получил травму в матче 3-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» 27 августа. У Берналя был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена и сопутствующее ему повреждение бокового мениска.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», сегодня Берналь был успешно прооперирован. Предполагается, что восстановление футболиста займет около 12 месяцев.

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22 комментария
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Так как молодой, легче оправится, надеюсь будет как с Виртцем, вернется только сильнее
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В 17 лет, жуть. Многие так и закончили не начав карьеру. Здоровья парню
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Здоовья!
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Почему не пересмотрят календарь?! Столько игроков переломалось… что даже ненавистную Барселону мне жаль. Было бы хорошо чтоб они не выжали все соки из Ямаля. Неужели так важно приглашать 17 летнего мальчишку на игры сборной, дали бы ему передохнуть…
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Ответ 44ndfwwgbr
Это банальная чушь. Никому операция на крестах силы не добавляет. Дай Бог ещё чтобы всё прошло без осложнений. Многие пацаны закончили с большим футболом из-за таких травм. А Берналю здоровья…жаль что с талантливым парнем такая беда случилась…(
Виртц опять таки после крестов не просел. ван Дейк со временем вернулся к прежнему уровню
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Ответ Пепси пеналдувич
Так как молодой, легче оправится, надеюсь будет как с Виртцем, вернется только сильнее
Это банальная чушь. Никому операция на крестах силы не добавляет. Дай Бог ещё чтобы всё прошло без осложнений. Многие пацаны закончили с большим футболом из-за таких травм. А Берналю здоровья…жаль что с талантливым парнем такая беда случилась…(
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Год.и это в 17 лет. жаль парня.
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Ответ UnforgivenX2
а как пересмотреть? да это не календарь, а ковидло. ведь начало сезона, никто не устал ещё
У них усталость тянется еще с прошлого сезона… особенно у тех, кто выступает за свои сборные.
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Зато Гиви рад, не скучно теперь.
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Здоровья пацану! Ни разу не болельщик Барсы, но талантливая молодежь нужна. Скорейшего восстановления!
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Жаль
Талантливый парниша.
В резкости наверняка потеряет. Впрочем для его позиции и его габаритов может быть и не критично.
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Будущий игрок Брайтона
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Никто не хочет задать вопрос судье: где он там насчитал 10 мин добавленного времени?
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Жесть! 17 лет и 12 месяцев на лечение! Еще год уйдет на восстановление и набор кондиций.
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Комментарий удален модератором
ужас
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Ну ё-маё🙄
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Ну ё-маё🙄
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