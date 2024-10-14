«Все 11 игроков «Динамо» на поле были бы легионерами, будь такая возможность. С россиянами явно проблема – назовите хоть одного сильного форварда, кроме Тюкавина». Терехин о бело-голубых
«Кто решил, что в «Динамо» много легионеров? А у «Зенита не много? Думаю, если бы была возможность, то «Динамо» бы еще легионеров пригласило. С российскими футболистами пока проблема, однозначно.
Если бороться за чемпионство, то нужны хорошие игроки. Правильно, что приобретают иностранцев. Все болельщики «Динамо» скажут: «Да, наши – это, конечно, хорошо, но хотелось бы и титул выиграть».
Если бы было много хороших российских футболистов, то они бы играли, но их же нет. Назовите мне хоть одного сильного российского нападающего, кроме Тюкавина. Если еще было можно, то «Динамо» могло бы пригласить еще иностранного нападающего. Тюкавин в порядке, но Личка бы еще взял кого-то.
Думаю, если бы была возможность, то все 11 человек на поле были бы легионерами. Если бы стояла задача быть в десятке и развивать своих, то да, но такой задачи никогда не будет. Цель «Динамо» – побеждать всегда», – сказал экс-форвард бело-голубых.
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