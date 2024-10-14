«Все 11 игроков «Динамо» на поле были бы легионерами, будь такая возможность. С россиянами явно проблема – назовите хоть одного сильного форварда, кроме Тюкавина». Терехин о бело-голубых

Олег Терехин считает, что легионеры «Динамо» сильнее российских игроков.

«Кто решил, что в «Динамо» много легионеров? А у «Зенита не много? Думаю, если бы была возможность, то «Динамо » бы еще легионеров пригласило. С российскими футболистами пока проблема, однозначно.

Если бороться за чемпионство, то нужны хорошие игроки. Правильно, что приобретают иностранцев. Все болельщики «Динамо» скажут: «Да, наши – это, конечно, хорошо, но хотелось бы и титул выиграть».

Если бы было много хороших российских футболистов, то они бы играли, но их же нет. Назовите мне хоть одного сильного российского нападающего, кроме Тюкавина . Если еще было можно, то «Динамо» могло бы пригласить еще иностранного нападающего. Тюкавин в порядке, но Личка бы еще взял кого-то.

Думаю, если бы была возможность, то все 11 человек на поле были бы легионерами. Если бы стояла задача быть в десятке и развивать своих, то да, но такой задачи никогда не будет. Цель «Динамо» – побеждать всегда», – сказал экс-форвард бело-голубых.