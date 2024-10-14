  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Все 11 игроков «Динамо» на поле были бы легионерами, будь такая возможность. С россиянами явно проблема – назовите хоть одного сильного форварда, кроме Тюкавина». Терехин о бело-голубых
6

«Все 11 игроков «Динамо» на поле были бы легионерами, будь такая возможность. С россиянами явно проблема – назовите хоть одного сильного форварда, кроме Тюкавина». Терехин о бело-голубых

Олег Терехин считает, что легионеры «Динамо» сильнее российских игроков.

«Кто решил, что в «Динамо» много легионеров? А у «Зенита не много? Думаю, если бы была возможность, то «Динамо» бы еще легионеров пригласило. С российскими футболистами пока проблема, однозначно.

Если бороться за чемпионство, то нужны хорошие игроки. Правильно, что приобретают иностранцев. Все болельщики «Динамо» скажут: «Да, наши – это, конечно, хорошо, но хотелось бы и титул выиграть».

Если бы было много хороших российских футболистов, то они бы играли, но их же нет. Назовите мне хоть одного сильного российского нападающего, кроме Тюкавина. Если еще было можно, то «Динамо» могло бы пригласить еще иностранного нападающего. Тюкавин в порядке, но Личка бы еще взял кого-то.

Думаю, если бы была возможность, то все 11 человек на поле были бы легионерами. Если бы стояла задача быть в десятке и развивать своих, то да, но такой задачи никогда не будет. Цель «Динамо» – побеждать всегда», – сказал экс-форвард бело-голубых.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
logoЗенит
logoДинамо Москва
Олег Терехин
лимит на легионеров
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карадениз за лимит: «Иначе будет 11 иностранцев, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу. Отмени ограничения – разве кто-то будет доверять своим?»
411 октября, 11:52
Кристиан Нобоа: «Уровень российского футбола упал, потому что иностранцев не так много, как раньше. В прошлом были игроки из Франции, Испании и Италии, сейчас этого нет»
139 октября, 21:16
Мостовой о легионерах в РПЛ: «Уберите из «Зенита» 10 иностранцев – думаете, будут первыми? Нет, конечно! Мы в свое время почему-то лучшие роли в Европе играли, будучи русскими»
11317 сентября, 18:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» рассматривает подписание Фримпонга летом 2025-го, «Байер» в курсе. Отступные – 40 млн евро
19 минут назад
Попов о Черчесове: «Властный, не очень любит людей, готов идти по головам – так себя не ведут. ЧМ-2018 – случайность. Он тренер не для высоких целей»
1215 минут назад
Гаскойн про «МЮ»: «Хотелось бы возвращения Фергюсона на сезон – я бы посмотрел, что он сделает с этими игроками. Мне жаль тен Хага, некоторые не понимают, за какой великий клуб играют»
424 минуты назад
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
244 минуты назадСпецпроект
Гурцкая о Кордобе: «Видел предложение «Спартака» – астрономические цифры. Готовы были дать ему столько, сколько он хотел. Агент отложил переговоры до зимы из-за комиссии»
1346 минут назад
УЕФА разослал инструкции по работе с судьями перед матчами. Бригадам арбитров положены независимый сопровождающий и физиотерапевт, отель – не ниже 4 звезд
250 минут назад
Горшков о Семаке: «Держать раздевалку и коллектив, находить мотивацию – трудная задача. Тем более в «Зените» на каждой позиции лучшие футболисты РПЛ»
9сегодня, 16:32
«Химки» 3 месяца задерживают зарплату и премиальные футболистам (Legalbet)
45сегодня, 16:18
«Уход Гризманна – потеря, публика была единодушна в отношении него. Мбаппе недолюбливают, он не объединяет болельщиков». Бренд-партнер Франции о сборной
51сегодня, 16:06
Лига наций. Грузия принимает Албанию, Франция в гостях у Бельгии, Германия против Нидерландов, Италия сыграет с Израилем
32сегодня, 16:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков про РПЛ: «Вероятность чемпионства «Зенита» – 99,9%. А что поменялось? Еще борются «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА может приблизиться»
529 минут назад
Бруну про Аморима: «Спортинг» не выигрывал чемпионат 20 лет, а с ним победил уже дважды. Смог бы он сделать то же в Англии, Испании – не узнаем, пока он там не окажется, но качества видны»
59 минут назад
Артур интересен «Марселю» – об этом сообщил агент. Хавбек еще не играл за «Ювентус» в этом сезоне
4сегодня, 16:18
Бонифасе о сборной Нигерии, застрявшей в аэропорту Ливии: «Это уже пугает. Мы просто хотим вернуться к себе»
6сегодня, 15:43
Бельгия – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 05:55
Германия – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 15:04
«Сейчас российские игроки никому особо не нужны, нас не ценят. Головин – отдельное». Баринов о россиянах за рубежом
10сегодня, 15:04
Италия – Израиль. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 15:03
Газзаев о сборной: «Можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Беларусью, Узбекистаном и другими. РФС прилагает много усилий для поисков соперников»
7сегодня, 14:34
«Зенит» и Cosmos Hotel Group стали партнерами. В отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel открыт номер в клубных цветах
8сегодня, 14:26