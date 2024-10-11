Карадениз за лимит: «Иначе будет 11 иностранцев, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу. Отмени ограничения – разве кто-то будет доверять своим?»

Гекдениз Карадениз выступил за лимит на легионеров в Мир РПЛ.

Сейчас команды РПЛ могут одновременно выпускать на поле 8 иностранцев, в заявке должно быть не больше 13 легионеров.

– На мой взгляд, все равно должно быть какое-то ограничение, критерий. В АПЛ, например, ты не попадешь, если не играешь за сборную.

Хотел бы, чтобы в РПЛ и в турецкую Суперлигу иностранцы если и ехали, то классные. Иначе молодое поколение развиваться не будет.

Да, я смотрю сейчас Премьер-лигу, здесь немало классных юношей. А представляешь, если бы не требования заявлять воспитанников, если бы не ограничения от УЕФА?

– Играли бы классные иностранцы, у них бы наши учились.

– Но сейчас в Россию они едут неохотно. Текущая ситуация в какой-то степени помогает футболу в России. Клубы обратили внимание на свои резервы, академии.

Легионеры, по-моему, должны быть примером для молодых. Иначе толку я в них не вижу. Зачем их приводить? Ради денег? Тогда и сам будет стагнировать, и ориентироваться на него никто не станет.

– Когда вы играли в «Рубине», лимит был гораздо жестче – и это расхолаживало россиян: платят хорошо, место на поле не отберут.

– Может, ты и прав. Но я все равно за лимит. Иначе будут 11 легионеров в составе, как однажды у «Динамо ». Такое не красит ни одну лигу.

Отмени все ограничения – и разве кто-то будет доверять своим, развивать их? – заявил бывший полузащитник «Рубина», а ныне главный тренер «Рубина -2».

Карадениз о лимите на легионеров: «Он не нужен. Я за то, чтобы полностью убрать»