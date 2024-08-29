Медведев о том, почему у Лусиано Гонду на футболке будет имя: «Латиноамериканцы часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы»

Александр Медведев объяснил, почему на футболке Лусиано Гонду будет только имя.

Во вторник «Зенит» представил новичка в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича и показал футболку аргентинца с 32 номером и именем Лусиано на спине.

«Вам должно быть хорошо известно, что латиноамериканские игроки, да и не только, очень часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы», – сказал председатель правления «Зенита».

В период выступления за «Аргентинос Хуниорс», а также за сборную Аргентины по футболу до 23 лет футболист выступал с фамилией Гонду на спине.

Фото: телеграм-канал «Зенита»

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