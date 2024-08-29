Медведев о том, почему у Лусиано Гонду на футболке будет имя: «Латиноамериканцы часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Спорт-Экспресс Лусиано Гонду Футбол

Александр Медведев объяснил, почему на футболке Лусиано Гонду будет только имя.

Во вторник «Зенит» представил новичка в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича и показал футболку аргентинца с 32 номером и именем Лусиано на спине.

«Вам должно быть хорошо известно, что латиноамериканские игроки, да и не только, очень часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы», – сказал председатель правления «Зенита».

В период выступления за «Аргентинос Хуниорс», а также за сборную Аргентины по футболу до 23 лет футболист выступал с фамилией Гонду на спине.

Фото: телеграм-канал «Зенита»

Круговой сказал, что новичка «Зенита» будут называть Педро: «Не дадут назвать себя Педриньо. Я спрашивал»

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60 комментариев
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именно поэтому игрок всю карьеру играл с фамилией на спине, а тут - внезапно - передумал
+136
-20
+116
Ответ DontYouSay
именно поэтому игрок всю карьеру играл с фамилией на спине, а тут - внезапно - передумал
прямо как известный латиноамериканец Жано в Спартаке, хотя до этого всегда был Ананидзе
+89
-13
+76
Ага, именно по этому Локо не хотел писать Педриньо
+57
-3
+54
Ответ chiga
Ну бывает не звучат фамилии или имена в других странах. Настя в штатах тоже не гуд по созвучию.Nasty итд
Да, помню в бытность наших в Англии, местные угорали - Жирков (Jerk-off), Аршавин (Arse Shaving)
+46
0
+46
Ответ Артём Павлов
Да, помню в бытность наших в Англии, местные угорали - Жирков (Jerk-off), Аршавин (Arse Shaving)
И со, Slut Sky
+43
-1
+42
Вот от таких отмазок и больше насмешек. Ну озвучь ты правду как есть, на этом быстрее отстанут.
+29
-5
+24
Ну бывает не звучат фамилии или имена в других странах. Настя в штатах тоже не гуд по созвучию.Nasty итд
+23
-3
+20
«У нас своих гондоу полно, чтобы не путать, написали на спине имя» - вот что на самом деле сказал Медведев
+22
-6
+16
Ответ DontYouSay
именно поэтому игрок всю карьеру играл с фамилией на спине, а тут - внезапно - передумал
Мб потому что всю карьеру играл там, где имя Лусиано не является одним на несколько десятков миллионов?
+28
-12
+16
Ответ Артём Павлов
Да, помню в бытность наших в Англии, местные угорали - Жирков (Jerk-off), Аршавин (Arse Shaving)
У меня в армии был сержант "Говно в небе")))))) У пацанам фамилия была Щетинский. Вот мы и покрутили до Щит ин скай))))
+10
0
+10
девушка симпотная
+12
-4
+8
Ответ DontYouSay
именно поэтому игрок всю карьеру играл с фамилией на спине, а тут - внезапно - передумал
Тут даже в новостях Гондоу вдруг стал уже Гонду 😂
+9
-2
+7
Оууу, какая леди
+5
0
+5
Ответ DontYouSay
именно поэтому игрок всю карьеру играл с фамилией на спине, а тут - внезапно - передумал
Тут писали что Педриньо возвращается в Локомотив из Сантоса. где был в аренде, видимо не видать нам великой битвы Гонду против Педриньо((((
+4
0
+4
Ответ Коржик
А что за дама рядом с Гонду?
Илюхина.
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+3
Просто Глушаков уже запатентовал
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Шарапов
Питерские комплексы
"Интеллект" болельщиков Спартака... Кстати, при случае передавайте привет спартаковцу, игравшему с именем Жано на футболке. Видимо, таким же спартаковским "интеллектуалам", как Вы, не давала покоя его фамилия (Ананидзе)...

На этом я утратил интерес к Вашей персоне. Мой ЧС типичных спартаковцев к Вашим услугам. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое передается через общение. Хорошего дня!
+11
-8
+3
Мы так и думали)
+3
0
+3
Ну а что смешного?
Машины Mitsubishi Pajero в испаноязычных странах тоже продавались под названием Montero, потому, что pajero по-испански - "дрочила". В таких случаях всегда учитывается язык страны, где происходит действие.

Так что вполне возможно, Гонду рассказали, с чем может ассоциироваться его фамилия в России, и он согласился писать Лусиано.
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+3
Ответ Kerghoodoo
Комментарий удален модератором
Вот это да, как же ты додумался до такого, невероятно ? Да тебе надо на тнт идти, РЕАЛЬНО!!!
+3
-1
+2
Ответ Kerghoodoo
Комментарий удален модератором
Это всё, на что способен твой мозг? Парень, мне тебя жаль
+11
-9
+2
А что за дама рядом с Гонду?
+2
0
+2
Ответ Kerghoodoo
Надо ещё Рондона вернуть, и будет связка Рондон - Гондоу
Жесть, да ты просто генератор идей!
+2
0
+2
Ответ Mbest77
«У нас своих гондоу полно, чтобы не путать, написали на спине имя» - вот что на самом деле сказал Медведев
Глушаков запатентовал уже
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Шарапов
Питерские комплексы
А Жано вместо Ананидзе - это спартаковские комплексы ?
+3
-1
+2
Прикольно то, что он кириллицу наверняка не понимает и ему там вообще можно написать что угодно и сказать, что это фамилия твоя чувак не парься...)
+4
-2
+2
Ну да, именно поэтому
+1
0
+1
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
У Спартакуса смена подрастает)
+5
-4
+1
Ответ Циник Петербургский
И слушает Тхе Беатлес с Дееп Пюрпле
И Дипи Шмот
+2
-1
+1
Удачи Лусиано! Надеюсь, что усилит Зенит.
+3
-2
+1
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