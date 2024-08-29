Медведев о том, почему у Лусиано Гонду на футболке будет имя: «Латиноамериканцы часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы»
Александр Медведев объяснил, почему на футболке Лусиано Гонду будет только имя.
Во вторник «Зенит» представил новичка в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича и показал футболку аргентинца с 32 номером и именем Лусиано на спине.
«Вам должно быть хорошо известно, что латиноамериканские игроки, да и не только, очень часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы», – сказал председатель правления «Зенита».
В период выступления за «Аргентинос Хуниорс», а также за сборную Аргентины по футболу до 23 лет футболист выступал с фамилией Гонду на спине.
Фото: телеграм-канал «Зенита»
Круговой сказал, что новичка «Зенита» будут называть Педро: «Не дадут назвать себя Педриньо. Я спрашивал»
На этом я утратил интерес к Вашей персоне. Мой ЧС типичных спартаковцев к Вашим услугам. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое передается через общение. Хорошего дня!
Машины Mitsubishi Pajero в испаноязычных странах тоже продавались под названием Montero, потому, что pajero по-испански - "дрочила". В таких случаях всегда учитывается язык страны, где происходит действие.
Так что вполне возможно, Гонду рассказали, с чем может ассоциироваться его фамилия в России, и он согласился писать Лусиано.