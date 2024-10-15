Горшков о феномене Глушенкова: «Постоянно нацелен на ворота, почти никогда не отдает передачи назад. Сумасшедшие удары» 

Юрий Горшков высказался о результативности Максима Глушенкова в «Зените».

В 7 матчах сезона Мир РПЛ на счету атакующего хавбека 7 голов и 1 ассист.

— Ты пришел в «Зенит» в одно трансферное окно с Максимом Глушенковым. Тебя удивило, как быстро он влился в команду и стал важной ее частью?

— Я давно знаю Макса , так что нет. Он в 17 лет пришел в «Чертаново», там мы с ним с первой тренировки поймали коннект. Потом он так же легко в первый и во второй раз приходил в «Крылья». Почти в каждом клубе Глушенков забивает и отдает. Он футболист, который легко приживается в любой команде, в общем.

— В чем, если так можно сказать, феномен Глушенкова? Что есть у него, чего нет у других футболистов?

— Повторюсь, что он всегда был таким, с самого детства. Как по мне, главное его качество — постоянная нацеленность на ворота. Он почти никогда не отдает передачи назад. Макс всегда ищет возможность кратчайшими путями дойти до ворот. Ну а там уже старается либо вывести партнера на ударную позицию, либо самому в таковой оказаться.

Плюс к этому у него отличное исполнительское мастерство и просто сумасшедшие удары, — сказал защитник «Зенита ».