Погба о сокращении дисквалификации за допинг: «Наконец-то кошмар закончился. Я никогда сознательно не нарушал правил WADA, принимая прописанную врачом пищевую добавку»
Поль Погба прокомментировал сокращение дисквалификации за допинг.
«Наконец-то этот кошмар закончился. Я с нетерпением жду того дня, когда снова смогу следовать за своей мечтой.
Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал правил WADA, принимая прописанную врачом пищевую добавку, которая не влияет на выступления мужчин-спортсменов и не улучшает результаты.
Я играю честно. Хотя я вынужден принять, что это объективное вменение (привлечение к ответственности без установления вины – Спортс”), я хочу официально выразить благодарность судьям CAS, выслушавшим мои объяснения.
Это был очень тяжелый период, потому что все, над чем я так усердно работал, было поставлено на паузу», – говорится в заявлении француза.
Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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