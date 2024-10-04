Погба о сокращении дисквалификации за допинг: «Наконец-то кошмар закончился. Я никогда сознательно не нарушал правил WADA, принимая прописанную врачом пищевую добавку»

Поль Погба прокомментировал сокращение дисквалификации за допинг.

«Наконец-то этот кошмар закончился. Я с нетерпением жду того дня, когда снова смогу следовать за своей мечтой.

Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал правил WADA, принимая прописанную врачом пищевую добавку, которая не влияет на выступления мужчин-спортсменов и не улучшает результаты.

Я играю честно. Хотя я вынужден принять, что это объективное вменение (привлечение к ответственности без установления вины – Спортс”), я хочу официально выразить благодарность судьям CAS , выслушавшим мои объяснения.

Это был очень тяжелый период, потому что все, над чем я так усердно работал, было поставлено на паузу», – говорится в заявлении француза.

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?