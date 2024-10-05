Патрис Эвра: «Погба больше не сыграет за «Ювентус», 99%. Позвоню в «Марсель», двери открыты»

Патрис Эвра хочет трудоустроить Поля Погба.

«На 99% уверен, что больше мы не увидим Погба в цветах «Ювентуса ». Он должен перевернуть эту страницу.

Я позвоню Медхи Бенатия , двери в «Марсель » открыты», – сказал бывший защитник «бьянконери» в интервью Tuttosport.

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?