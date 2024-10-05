Патрис Эвра: «Погба больше не сыграет за «Ювентус», 99%. Позвоню в «Марсель», двери открыты»
Патрис Эвра хочет трудоустроить Поля Погба.
«На 99% уверен, что больше мы не увидим Погба в цветах «Ювентуса». Он должен перевернуть эту страницу.
Я позвоню Медхи Бенатия, двери в «Марсель» открыты», – сказал бывший защитник «бьянконери» в интервью Tuttosport.
Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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