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Патрис Эвра: «Погба больше не сыграет за «Ювентус», 99%. Позвоню в «Марсель», двери открыты»

Патрис Эвра хочет трудоустроить Поля Погба.

«На 99% уверен, что больше мы не увидим Погба в цветах «Ювентуса». Он должен перевернуть эту страницу.

Я позвоню Медхи Бенатия, двери в «Марсель» открыты», – сказал бывший защитник «бьянконери» в интервью Tuttosport.

Бан Погба за допинг сократили почти в три раза. Ждем на поле уже в марте?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoМарсель
logoПатрис Эвра
logoЮвентус
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoПоль Погба
logoМедхи Бенатия
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