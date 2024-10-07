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  • CAS подтвердил сокращение бана Погба с 4 лет до 18 месяцев и отмену штрафа. Суд установил факт нарушения антидопинговых правил, хавбек «Юве» частично признал вину
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CAS подтвердил сокращение бана Погба с 4 лет до 18 месяцев и отмену штрафа. Суд установил факт нарушения антидопинговых правил, хавбек «Юве» частично признал вину

Спортивный арбитражный суд подтвердил сокращение дисквалификации Поля Погба.

Ранее полузащитник «Ювентуса» подал апелляцию в CAS на 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Сегодня CAS официально сообщил о частичном удовлетворении апелляции Погба. Суд признал факт нарушения французом антидопинговых правил, но сократил срок его дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.

Утверждается, что, по версии защиты Погба, положительный тест на допинг стал результатом ошибочного приема добавки, прописанной ему врачом во Флориде. При этом футболиста заверили, что врач был осведомлен об антидопинговых обязательствах и будет учитывать их при работе с футболистом. Сторона игрока настаивала на сокращении срока дисквалификации до 12 месяцев.

Экспертная комиссия согласилась с большей частью предоставленных Погба доводов, но сочла, что футболисту следовало «проявить большую осторожность».

Помимо сокращения дисквалификации, Спортивный арбитражный суд отменил наложенный на Погба штраф в размере 5000 евро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт CAS
logoЮвентус
logoСборная Франции по футболу
logoсерия А Италия
logoдопинг
logoCAS
logoПоль Погба
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