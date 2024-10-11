Европейские лиги и FIFPro пожалуются на ФИФА в антимонопольные органы ЕС из-за календаря международных матчей

Европейские лиги и FIFPro недовольны ФИФА.

Reuters передает, что в понедельник в антимонопольные органы Евросоюза будет направлена жалоба на календарь международных матчей.

О том, что такой шаг будет сделан, было объявлено в июле, теперь же стали известны конкретные сроки.

Заявители считают, что график стал неприемлемым для национальных лиг и создает опасность для здоровья футболистов. Подчеркивается, что ФИФА якобы злоупотребляет своей властью.

В то же время Международная федерация футбола заявила, что действующий календарь был единогласно утвержден после всесторонних консультаций, в которых принимали участие в том числе FIFPro и лиги.