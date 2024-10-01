Ротен об уходе Гризманна из сборной: «Не удивлен – Дешам понизил его статус и никак не защищал его. Антуан чувствовал себя ниже других, хотя у него больше опыта»
В понедельник нападающий «Атлетико» объявил о завершении карьеры в сборной Франции.
«Он ушел некрасиво из-за Дидье Дешама. Надо говорить как есть. Дешам уже два года никак не защищает Антуана Гризманна, понизил его статус в команде.
Он чувствовал себя ниже некоторых других игроков, хотя у него было больше опыта. С точки зрения качеств он единственный игрок, от которого пахло футболом. И с ним обращались несправедливо. С приходом Дидье Дешама взгляды на футбол также изменились. И он воспринял это как должное.
Игра команды строилась скорее вокруг Килиана Мбаппе, чем вокруг Гризманна. Играть на скоростях Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле – таково видение Дидье Дешама.
Учитывая контекст, я не удивлен этим решением. Я говорил об этом после Евро. Я знал, что это оставит след. В этом Дидье Дешаму не хватило дальновидности», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
Гризманн ушел из сборной. Он был незаменим для Франции Дешама
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