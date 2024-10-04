Эвра о Мбаппе: «Во Франции ему дают слишком много. Он пока не дотягивает до Бензема. Хочу, чтобы Килиан стал как Джордан и приводил сборную к победам»
«Это не Дешам, а вся Франция дала Мбаппе слишком много. Ему отдали ключи от «ПСЖ», теперь ему дают ключи от сборной Франции, но Мбаппе все еще молодой игрок (Килиану 25 лет – Спортс’‘).
Я хочу, чтобы Мбаппе стал как Майкл Джордан, чтобы он приводил команду к победам. Кобе Брайант прежде всего заботился о своих показателях. Это был невероятный игрок, но я хочу, чтобы Мбаппе стал как Майкл Джордан и делал победителями свою команду.
Конечно, я бы без сомнений отдал [капитанскую] повязку Гризманну! Я бы никогда не дал ее Мбаппе. Вы отдаете ему все! Как вы хотите, чтобы он был мотивирован после этого? Если тебе дают все, будет ли у тебя желание выкладываться полностью?
Если ты вызовешь его и он получит травму, это лучший способ испортить отношения с Пересом. «Реал» – это не «ПСЖ», ты не можешь рисковать. Но это вы создали легенду вокруг Мбаппе. При всем уважении к нему, он пока не дотягивает до уровня Бензема», – сказал экс-защитник «МЮ», «Ювентуса» и сборной Франции.
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