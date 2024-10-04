Эвра о Мбаппе: «Во Франции ему дают слишком много. Он пока не дотягивает до Бензема. Хочу, чтобы Килиан стал как Джордан и приводил сборную к победам»

Патрис Эвра высказался о выступлении Килиана Мбаппе за сборную Франции.

«Это не Дешам , а вся Франция дала Мбаппе слишком много. Ему отдали ключи от «ПСЖ», теперь ему дают ключи от сборной Франции, но Мбаппе все еще молодой игрок (Килиану 25 лет – Спортс’‘).

Я хочу, чтобы Мбаппе стал как Майкл Джордан, чтобы он приводил команду к победам. Кобе Брайант прежде всего заботился о своих показателях. Это был невероятный игрок, но я хочу, чтобы Мбаппе стал как Майкл Джордан и делал победителями свою команду.

Конечно, я бы без сомнений отдал [капитанскую] повязку Гризманну ! Я бы никогда не дал ее Мбаппе. Вы отдаете ему все! Как вы хотите, чтобы он был мотивирован после этого? Если тебе дают все, будет ли у тебя желание выкладываться полностью?

Если ты вызовешь его и он получит травму, это лучший способ испортить отношения с Пересом . «Реал » – это не «ПСЖ », ты не можешь рисковать. Но это вы создали легенду вокруг Мбаппе. При всем уважении к нему, он пока не дотягивает до уровня Бензема », – сказал экс-защитник «МЮ», «Ювентуса» и сборной Франции.