В «Барселоне» подтвердили перегрузку мышц бедра у Ямаля. Вингер досрочно уехал из сборной Испании

В «Барселоне» рассказали о состоянии здоровья Ламина Ямаля.

Напомним, 17-летний вингер досрочно покинул расположение сборной Испании из-за повреждения, полученного в матче Лиги наций против Дании. Ямаля заменили в концовке матча – он прихрамывал, покидая поле, а также с трудом передвигался после игры в подтрибунном помещении. Впоследствии стало известно, что Ламин избежал серьезной травмы, а боль в мышцах стала следствием перегрузки, а не удара.

Медицинские тесты, проведенные в расположении «Барселоны» сегодня утром, подтвердили перегрузку мышц задней поверхности левого бедра. Сроки восстановления Ямаля не уточняются.

Сообщалось, что участие вингера в матче Ла Лиги с «Севильей» 20 октября находится под вопросом .