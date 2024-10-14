В «Барселоне» подтвердили перегрузку мышц бедра у Ямаля. Вингер досрочно уехал из сборной Испании
В «Барселоне» рассказали о состоянии здоровья Ламина Ямаля.
Напомним, 17-летний вингер досрочно покинул расположение сборной Испании из-за повреждения, полученного в матче Лиги наций против Дании. Ямаля заменили в концовке матча – он прихрамывал, покидая поле, а также с трудом передвигался после игры в подтрибунном помещении. Впоследствии стало известно, что Ламин избежал серьезной травмы, а боль в мышцах стала следствием перегрузки, а не удара.
Медицинские тесты, проведенные в расположении «Барселоны» сегодня утром, подтвердили перегрузку мышц задней поверхности левого бедра. Сроки восстановления Ямаля не уточняются.
Сообщалось, что участие вингера в матче Ла Лиги с «Севильей» 20 октября находится под вопросом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
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