Виктор Кристиансен о желтой за фол на Ямале: «Я сделал это, чтобы сказать: «Не боюсь тебя». Если можно отобрать мяч так, чтобы сделать немного больно, так и нужно поступить»
В матче Лиги наций между Испанией и Данией (1:0) Кристиансен получил желтую карточку за фол на Ямале вблизи штрафной ближе к концу 2-го тайма. Спустя несколько минут, в добавленное время, 17-летний вингер был заменен из-за мышечной перегрузки.
– Вы специально грубо сыграли против него?
– Да, именно так. Я сделал это не потому, что хотел получить желтую карточку, а просто чтобы сказать: «Эй, я тоже в игре. Ты опытный игрок, но я тебя не боюсь».
Можно немного отступить, сталкиваясь с таким игроком, как он, но если есть возможность по правилам отобрать мяч так, чтобы было немного больно, то нужно поступить именно так.
Он очень хорош в таком юном возрасте. Он умеет ускользать от соперника. Он наверняка станет одним из лучших игроков на многие годы, – сказал Кристиансен.
Де ла Фуэнте о грубой игре против Ямаля: «У меня был партнер, который говорил: «А чего вы ждете, поцелуев?» Я бы хотел, чтобы поле для Ламина было как ложе из роз, но таков футбол»
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