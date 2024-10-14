Фермин восстановился от травмы и готов сыграть с «Севильей». Участие Ямаля под вопросом
Фермин Лопес готов принять участие в ближайшем матче «Барселоны».
Полузащитник каталонской команды восстановился после травмы передней поверхности бедра, полученной на тренировке в сентябре.
21-летний футболист готов сыграть с «Севильей» в 10-м туре Ла Лиги. Участие Ламина Ямаля в этом матче находится под вопросом – у него выявлена перегрузка мышц бедра.
Матч «Барселона» – «Севилья» состоится 20 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Тони Хуанмарти
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