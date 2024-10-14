Фермин восстановился от травмы и готов сыграть с «Севильей». Участие Ямаля под вопросом

Фермин Лопес готов принять участие в ближайшем матче «Барселоны».

Полузащитник каталонской команды восстановился после травмы передней поверхности бедра , полученной на тренировке в сентябре.

21-летний футболист готов сыграть с «Севильей» в 10-м туре Ла Лиги . Участие Ламина Ямаля в этом матче находится под вопросом – у него выявлена перегрузка мышц бедра.

Матч «Барселона » – «Севилья » состоится 20 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.