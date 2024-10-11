Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Пока нужно восстановиться. Последний камень вроде бы ушел, но все равно еще надо 2-3 дня. Все будет нормально, думаю»
Александр Мостовой рассказал о самочувствии и стажировке в «Спартаке».
Экс-футболист находится в больнице с 3 октября, он перенес операцию по удалению камней из почек.
«Все вроде получше, но пока еще нахожусь в больнице. Вчерашнее обследование показало, что последний камень вроде бы ушел. Но все равно еще надо 2-3 дня. Пока болей нет.
Стажировка в «Спартаке»? Здоровье – самое главное в жизни. Поэтому пока нужно восстановиться. А там, думаю, все будет нормально», – сказал экс-игрок красно-белых и сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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