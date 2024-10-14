Карсли не отказывался возглавить сборную Англии: «Определенно нет. Я пытался донести, что это одна из лучших работ в мире. Выполнять ее – привилегия, и я чувствую, что мне доверяют»

Ли Карсли высказался о продолжении работы со сборной Англии.

Исполняющего обязанности тренера национальной команды спросили, отказался ли он возглавить команду на постоянной основе.

«Определенно нет. Я пытался донести, что это одна из лучших работ в мире. Я не участвую в процессе [подбора], но она заслуживает лучшего тренера. Игроки, которые у нас есть, имеют реальный шанс побеждать. Именно это я и хотел сказать. Я хотел сказать, что это работа мирового класса.

Кто бы ее ни получил, это высокий уровень. Выполнять эту работу – привилегия, и я чувствую, что мне действительно доверяют. Вот почему было так тяжело потерпеть поражение в тот вечер (1:2 с Грецией). Реакция была хорошей.

Я определенно неохотно говорю об этом , потому что в прошлом, когда я выполнял временную роль, я заходил так далеко, говоря «я не хочу эту работу», что на самом деле не выполнял ее. Когда меня попросили временно взять на себя руководство, я указал на важность того, чтобы я сохранял открытость ума, потому что в этом случае я не буду безрассудным в своих решениях. Я тщательно думаю о том, как должна играть команда, какой состав мне следует выбрать – а это вызов», – заявил Карсли.

Карсли о возможности возглавить Англию на постоянной основе: «Не подавал заявку – мне нравилось работать в молодежной команде. Эта сборная заслуживает лучшего тренера из возможных»