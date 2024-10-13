Карсли о возможности возглавить Англию на постоянной основе: «Не подавал заявку – мне нравилось работать в молодежной команде. Эта сборная заслуживает лучшего тренера из возможных»

Ли Карсли ответил на вопрос о возможной постоянной работе в сборной Англии.

Карсли возглавил сборную Англии на временной основе после отставки Гарета Саутгейта. Ранее появлялась информация о его нежелании остаться в команде на постоянной основе.

«Я не подавал официальную заявку на должность [главного тренера Англии]. Потому что я был действительно доволен своей работой, когда тренировал молодежную команду.

Я работник Футбольной ассоциации Англии, меня попросили возглавить основную сборную, и это большая честь. Это был самый важный момент в моей карьере. Мне очень повезло, что я нахожусь в центре событий и вижу, какой потенциал есть у этой команды. Это одна из лучших профессий в мировом футболе. Есть не так много должностей, где у вас есть шанс победить. Я верю, что у нового тренера действительно хорошие шансы на победу [в крупном турнире], и мы заслуживаем лучшего тренера из возможных.

Считаю, что реакция [на поражение от Греции] достаточно справедлива. Нужно уважать мнение людей. Мы выступили не так хорошо, как могли бы, и я жду реакции в следующем матче [против Финляндии].

Думаю, я буду вспоминать об этом, может быть, через два-три месяца, и буду чувствовать себя лучше. Я хотел, чтобы эта работа стала для меня лучшей из всех трех [английских сборных]. Я не хочу ни о чем сожалеть. Важно, чтобы мы время от времени пробовали что-то новое. Думаю, благодаря этому я стану лучше как тренер», – сказал Карсли в интервью talkSport.