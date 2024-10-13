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Карсли о сборной Англии: «Эта работа заслуживает тренера мирового уровня, который брал трофеи. Я еще на пути к этому»

Ли Карсли высказался по поводу продолжения работы главным тренером Англии.

Английская сборная обыграла команду Финляндии (3:1) в матче Лиги наций. В предыдущей игре Англия под руководством Ли Карсли уступила Греции (1:2).

«Я особо об этом не думал. Я продолжаю говорить одно и то же. Моей задачей было провести шесть матчей, и я доволен этим. Это привилегированная должность.

Мне действительно нравится эта работа, но последние два дня не доставили мне удовольствия. Я не привык проигрывать в сборной Англии, я тяжело переношу поражения.

Люди всегда будут стараться склонить ситуацию на одну из сторон. Я нахожусь посередине. Мои руководители ясно дали понять, что им от меня нужно. Эта работа заслуживает тренера мирового уровня, который брал трофеи, а я еще на пути к этому», – сказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии в интервью ITV.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЛи Карсли
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
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