Александр Головин назвал желаемых соперников для сборной России.

Ранее появилась информация , что команда Валерия Карпина во время ноябрьской паузы сыграет с Брунеем и Сирией.

– Если бы у тебя был выбор сыграть товарищеский матч со сборной России против любого соперника, кого бы выбрал и почему?

– Испания, Франция, Бразилия – какие-то такие команды. На мой взгляд, это самые сильные сборные в мире.

Хочется играть именно с такими, – сказал хавбек «Монако » Александр Головин .

Головин об интересе топ-клубов: «Точно был от «Тоттенхэма», «Боруссии» и «ПСЖ». Предложений как таковых не было»