Головин о соперниках для России: «Испания, Франция, Бразилия – самые сильные в мире. Хочется играть именно с такими»
Александр Головин назвал желаемых соперников для сборной России.
Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина во время ноябрьской паузы сыграет с Брунеем и Сирией.
– Если бы у тебя был выбор сыграть товарищеский матч со сборной России против любого соперника, кого бы выбрал и почему?
– Испания, Франция, Бразилия – какие-то такие команды. На мой взгляд, это самые сильные сборные в мире.
Хочется играть именно с такими, – сказал хавбек «Монако» Александр Головин.
Головин об интересе топ-клубов: «Точно был от «Тоттенхэма», «Боруссии» и «ПСЖ». Предложений как таковых не было»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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