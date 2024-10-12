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Головин о соперниках для России: «Испания, Франция, Бразилия – самые сильные в мире. Хочется играть именно с такими»

Александр Головин назвал желаемых соперников для сборной России.

Ранее появилась информация, что команда Валерия Карпина во время ноябрьской паузы сыграет с Брунеем и Сирией.

– Если бы у тебя был выбор сыграть товарищеский матч со сборной России против любого соперника, кого бы выбрал и почему?

– Испания, Франция, Бразилия – какие-то такие команды. На мой взгляд, это самые сильные сборные в мире.

Хочется играть именно с такими, – сказал хавбек «Монако» Александр Головин.

Головин об интересе топ-клубов: «Точно был от «Тоттенхэма», «Боруссии» и «ПСЖ». Предложений как таковых не было»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoМонако
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
logoСборная Испании по футболу
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoАлександр Головин
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