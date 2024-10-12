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Головин считает, что Карпин мог бы тренировать топ-клубы Европы: «Он и Слуцкий сильнее Анри и Морено»

Александр Головин заявил, что Валерий Карпин мог бы тренировать топ-клубы Европы.

«У нас не только Валерий Георгиевич смог бы тренировать топовые европейские команды. Возьмем Тьерри Анри или Роберта Морено, который сейчас в «Сочи».

По-моему, Карпин или, например, Слуцкий сильнее выглядят как тренеры», – заявил полузащитник «Монако».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Параллельно он также работает главным тренером «Ростова».

Леонид Слуцкий является главным тренером китайского «Шанхай Шеньхуа».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoМонако
logoРостов
logoЛеонид Слуцкий
logoТьерри Анри
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoПервая лига
logoВалерий Карпин
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
logoАлександр Головин
logoСочи
logoРоберт Морено
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