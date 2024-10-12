Головин считает, что Карпин мог бы тренировать топ-клубы Европы: «Он и Слуцкий сильнее Анри и Морено»

Александр Головин заявил, что Валерий Карпин мог бы тренировать топ-клубы Европы.

«У нас не только Валерий Георгиевич смог бы тренировать топовые европейские команды. Возьмем Тьерри Анри или Роберта Морено , который сейчас в «Сочи ».

По-моему, Карпин или, например, Слуцкий сильнее выглядят как тренеры», – заявил полузащитник «Монако ».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Параллельно он также работает главным тренером «Ростова ».

Леонид Слуцкий является главным тренером китайского «Шанхай Шеньхуа».