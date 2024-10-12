Головин о том, что русские футболисты «бьются не на максимум»: «Во Франции готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Но не скажу, что в России не хотят ничего делать»

Александр Головин ответил на вопрос о самоотдаче российских футболистов.

– Ты говорил о русских футболистах: «Они бьются, но не на максимум. Всегда много времени после приема мяча, во Франции такого нет». Почему не бьются и филонят?

– Не сказал бы, что филонят. Просто во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом.

Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать, – сказал полузащитник «Монако » и сборной России.