Головин о том, что русские футболисты «бьются не на максимум»: «Во Франции готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Но не скажу, что в России не хотят ничего делать»
Александр Головин ответил на вопрос о самоотдаче российских футболистов.
– Ты говорил о русских футболистах: «Они бьются, но не на максимум. Всегда много времени после приема мяча, во Франции такого нет». Почему не бьются и филонят?
– Не сказал бы, что филонят. Просто во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке. Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом.
Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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