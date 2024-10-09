Погба ведет переговоры с «Марселем» о переходе в январе (Малик Траоре)
Поль Погба может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает журналист Малик Траоре, 31-летний полузащитник уже несколько недель ведет переговоры с «Марселем» о переходе в январе.
Дисквалификация французского футболиста за употребление допинга была сокращена с 4 лет до 18 месяцев. Погба сможет вернуться на поле в марте.
Сообщалось, что «Ювентус» может расторгнуть контракт с Полем.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Малика Траоре
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