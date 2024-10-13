Мбаппе прятался от публики, посещая ресторан на Корсике. Килиан зашел через кухню и покинул заведение последним (Corse-Matin)
Килиан Мбаппе постарался избежать лишнего внимания, прибыв на Корсику.
Нападающий «Реала» посетил остров по пути из Швеции, где отдыхал в ночном клубе, в Испанию.
Get French Football News со ссылкой на Corse-Matin сообщает, что француз отправился поужинать в ресторан в коммуне Бастеликачча. Чтобы его не заметили, он вошел в заведение через кухню и разместился за изолированным столиком. Утверждается, что Мбаппе дождался ухода всех посетителей, прежде чем покинуть ресторан.
Килиан провел ночь в Аяччо и улетел в Мадрид.
«Прошу Дешама: лишите его повязки». Мбаппе выбесил Францию – сходил в ночной клуб во время игры сборной
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get French Football News
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