Дешам о Мбаппе в ночном клубе Стокгольма: «Проблема в том, что личная жизнь Килиана отнюдь не личная. Как частное лицо он может делать что хочет. «Реал» не запрещал»
Дидье Дешам прокомментировал визит Килиана Мбаппе в ночной клуб в Стокгольме.
«Его здесь нет! Как частное лицо он может делать то, что хочет. Каждый воспринимает это по-своему.
Если он оказался там, где оказался, то только потому, что клубом это не запрещено. Я не защищаю его лишь для того, чтобы защищать, просто его проблема в том, что его личная жизнь отнюдь не личная. У вас же все не так, и вам это в большинстве случаев подходит.
Имеющий уши да слышит», – сказал главный тренер сборной Франции.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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