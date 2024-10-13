Дешам о Мбаппе в ночном клубе Стокгольма: «Проблема в том, что личная жизнь Килиана отнюдь не личная. Как частное лицо он может делать что хочет. «Реал» не запрещал»

Дидье Дешам прокомментировал визит Килиана Мбаппе в ночной клуб в Стокгольме.

«Его здесь нет! Как частное лицо он может делать то, что хочет. Каждый воспринимает это по-своему.

Если он оказался там, где оказался, то только потому, что клубом это не запрещено. Я не защищаю его лишь для того, чтобы защищать, просто его проблема в том, что его личная жизнь отнюдь не личная. У вас же все не так, и вам это в большинстве случаев подходит.

Имеющий уши да слышит», – сказал главный тренер сборной Франции .