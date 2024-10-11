Ротен призвал отобрать у Мбаппе капитанскую повязку из-за отдыха в Стокгольме во время игры Франции: «Килиан показал, что ему наплевать, что он выше всего этого»
«Он не понимает, какой образ это создает, особенно когда играет Франция. Но суть не в этом. У него наконец-то появилось несколько свободных дней, он может делать что захочет. Проблема в том, что он втягивает в это сборную Франции.
Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дидье Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все, потому что ты не смотришь игру команды, а также показываешь, что ты выше всего этого, прекрасно понимая, что твои фото будут опубликованы.
Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на такую ошибку. Произошедшее демонстрирует, что Мбаппе выше всего, выше Дешама. И я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность и лишите его повязки», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
Мбаппе посетил ресторан и ночной клуб в Стокгольме во время матча Франции, затем улетев на Корсику. В сборную капитана не вызвали, чтобы он восстанавливался от травмы
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий