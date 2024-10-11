  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ротен призвал отобрать у Мбаппе капитанскую повязку из-за отдыха в Стокгольме во время игры Франции: «Килиан показал, что ему наплевать, что он выше всего этого»
15

Ротен призвал отобрать у Мбаппе капитанскую повязку из-за отдыха в Стокгольме во время игры Франции: «Килиан показал, что ему наплевать, что он выше всего этого»

Жером Ротен осудил путешествие Килиана Мбаппе в Стокгольм во время игры сборной.

«Он не понимает, какой образ это создает, особенно когда играет Франция. Но суть не в этом. У него наконец-то появилось несколько свободных дней, он может делать что захочет. Проблема в том, что он втягивает в это сборную Франции.

Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дидье Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все, потому что ты не смотришь игру команды, а также показываешь, что ты выше всего этого, прекрасно понимая, что твои фото будут опубликованы.

Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на такую ошибку. Произошедшее демонстрирует, что Мбаппе выше всего, выше Дешама. И я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность и лишите его повязки», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

Мбаппе посетил ресторан и ночной клуб в Стокгольме во время матча Франции, затем улетев на Корсику. В сборную капитана не вызвали, чтобы он восстанавливался от травмы

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoЖером Ротен
logoДидье Дешам
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе посетил ресторан и ночной клуб в Стокгольме во время матча Франции, затем улетев на Корсику. В сборную капитана не вызвали, чтобы он восстанавливался от травмы
13сегодня, 17:10
Камавинга о Мбаппе: «Все в «Реале» его любят. Килиан простой и скромный, говорит по-испански, он хорошо вписался в раздевалку»
19сегодня, 09:39
Вальверде о Мбаппе: «Люди говорили, что с ним в «Реале» будут конфликты. Килиан заставил их замолчать, потрясающий игрок и человек»
88 октября, 20:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«С тех Хагом в конце сезона надо прощаться: «Спасибо за хреновую работу». Происходящее с «МЮ» – катастрофа. У американцев ничего святого в голове, лишь бизнес». Канчельскис про «Юнайтед»
8 минут назад
Гондурасский судья о Роналду: «С ним сложно, он часто чувствует, что к нему относятся несправедливо. Как-то он сказал мне: «Думаете, что вы звезды, но звезды здесь мы»
1321 минуту назад
Карпин оценил работу в сборной: «Промежуточно – ни о чем. Когда играем? С кем? Сейчас оценивать просто нечего»
222 минуты назад
Лига наций. Германия в гостях у Боснии и Герцеговины, Нидерланды против Венгрии, Грузия сыграет с Украиной
6745 минут назад
Тен Хаг верит, что продолжит тренировать «МЮ». Сейчас Эрик в отпуске за пределами Англии (MEN)
3052 минуты назад
Тебас о пиратстве: «Феррари» тоже дорогие, но я не вижу, чтобы их угоняли. Дороговизна не оправдывает воровство. Цены на подписки упали бы, если бы не пираты»
1057 минут назад
«Барселона» будет платить Месси, Бускетсу и Альбе до конца этого сезона. Клуб еще не рассчитался по отложенным в период пандемии зарплатам
59сегодня, 17:30
Клопп будет получать 10-12 млн евро в год в «Ред Булле». Он не планирует возвращаться к тренерству, но сборная Германии остается вариантом
8сегодня, 17:26
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Планирую снова обращаться к руководству страны. С Минздравом и правоохранителями мы пришли к консенсусу. Сидя в барах, люди напьются еще больше»
18сегодня, 17:14
Мбаппе посетил ресторан и ночной клуб в Стокгольме во время матча Франции, затем улетев на Корсику. В сборную капитана не вызвали, чтобы он восстанавливался от травмы
13сегодня, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» решил подписать центрального защитника на фоне травм в составе. Пока не ясно, зимой это будет или летом (Маттео Моретто)
4 минуты назад
Пономарев о Черчесове: «Не виноват в результатах сборной Казахстана. Куда денешься, если нет исполнителей? Зря он пошел, футбол там особо не развит. Надо бы ему взять команду в РПЛ»
220 минут назад
Ещенко о Батракове: «Для перехода в Европу надо будет еще пару сезонов отыграть в России. Главное, чтобы не остановился, а дальше пахал»
233 минуты назад
Антонио Кассано: «После первого контракта с «Ромой» я купил 9 машин – был идиотом. Знаю, что значит быть внизу, и больше туда не вернусь, поэтому сейчас не разбрасываюсь деньгами»
435 минут назад
Босния и Герцеговина – Германия. Джеко и Кляйндинст играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
246 минут назад
Шустер о футболе: «Смотрю все меньше – все повторяется, мало что изменилось. Рад новой «Барсе», она может бороться за Ла Лигу, как и «Атлетико». Посмотрим, станет ли интереснее»
346 минут назад
Глава Казахстанской федерации футбола о Черчесове: «У него карт‑бланш, он принимает решения, все идет по плану. Кризисов не вижу»
2сегодня, 17:36
Переговоры «Баварии» с Нойером о новом контракте состоятся до конца года. В клубе по-прежнему считают Нюбеля преемником Мануэля
5сегодня, 17:22
LEON Вторая лига Б. «Знамя Труда» проиграло вологодскому «Динамо»
1сегодня, 16:55
Шустер о Мбаппе в «Реале»: «Он знает, что делать. Вся команда должна измениться, не только он. Нужно найти формулу, чтобы все работало без Крооса»
1сегодня, 16:28