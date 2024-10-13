«Вам должно быть стыдно за это! Какой ВАР ## твою мать?» Тихонов о спорном голе «Родины» в ворота его «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов был несогласен с решением судей.

На 71-й минуте матча 14-го тура Мелбет Первой лиги «Родина» сравняла счет в игре с «Енисеем ». Мяч после удара форвард Амура Калмыкова отбил вратарь Егор Шамов: судьи засчитали гол, посчитав, что мяч пересек линию ворот. Проверка ВАР не отменила это решение.

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов на бровке обратился к резервному судье: «Вам должно быть стыдно за это! Стыдно вам должно быть, посмотрите. [В ответ на реплику судьи] Да какой ВАР, ## твою мать». И махнул рукой, отвернувшись.

После игры в интервью Metaratings Тихонов высказался об эпизоде с голом:

«Вторая игра «Родины » подряд, на стадионе которой используется ВАР, и снова очень сильно спорный момент, как и в матче с «Арсеналом» , повлиявший на результат. Помощник главного арбитра находился в трех метрах от углового флажка. Не думаю, что он видел, что мяч перелетел линию ворот.

Как ВАР обычно работает? Идет игра, видеоассистенты зовут судью, чтобы тот посмотрел спорный момент. Вспомните игру «Ахмат» – «Крылья Советов», где тоже был момент с офсайдом. А здесь решение, что гол, принимает сам боковой. Главный не ходил смотреть. Кто-то там сидел и сказал, что гол. Я посмотрел – очень сильно спорный момент!

Уверен, конечно, поддержат ВАР. Но пусть мне докажут и покажут, что это гол. Мое мнение: гола не было! Неприятно такое, тем более, учитывая привходящие обстоятельства», – отметил тренер «Енисея».

«Родина» и «Енисей» сыграли 1:1, после 14-го тура московская команда идет на 8-м месте, красноярская – на 10-м. Они отстают от зоны прямого выхода в РПЛ на 7 и 9 очков соответственно.

ЭСК поменяла решение и признала ошибку: хотя все было очевидно сразу. Шум в телеграме помог