Директор саратовского «Сокола» Алексей Потапов высказался о проблемах команды.

«Сокол» проиграл «Торпедо» в гостях 0:5 в 14-м туре Мелбет Первой лиги, для саратовцев это третье сухое поражение подряд (ранее проиграли «Ротору» 0:1 и «Черноморцу» 0:3), у них одна победа в 11 последних матчах.

– По [главному тренеру Алексею] Баге все непросто, он попал в сложную ситуацию. Хороший тренер и хороший человек. Если бы было можно что-то отмотать назад, я бы не брал в команду белорусов – так не играют за своего тренера, который, по-русски говоря, рвал за них одно место, и краснодарских воспитанников: у них очень завышенное о себе мнение, а на выходе просто ноль. Опускать руки и плакаться не в моем стиле, ничего страшного, хотя финансами мы не избалованы.

Меня уже прошлый год все хоронили. Читаю интервью многих тренеров и руководителей – просто смешно становиться. Вас бы сюда на бюджет в 200 миллионов рублей, очень хотел бы посмотреть, как бы вы работали! Наверное, на автобусах не ездите. Нашим болельщикам – отдельное спасибо. Не переживайте, я разберусь! Большая просьба – прийти поддержать команду в Кубке и первенстве, мы играем для вас! – заявил Потапов в интервью журналисту Сергею Ильеву.

В составе «Сокола» на матч с «Торпедо» вышли белорусы Александр Гуз (арендован у торпедовцев), Никита Капленко (перешел из солигорского «Шахтера») и Роман Юзепчук (в аренде из «Химок») – все они подписаны в летнее трансферное окно.

После системы «Краснодара» в команду пришли 21-летний защитник Иван Чуриков, 24-летний игрок обороны Дмитрий Иванов, а также 22-летний форвард Владислав Самко – все также перешли в команду в 2024-м.

Ильев добавил, что, по его информации, Алексея Багу могут уволить, если «Сокол» не наберет очки в матче следующего тура против «Алании». Вероятный кандидат на замену – бывший тренер «Уфы» в РПЛ Алексей Стукалов.

После 14 матчей «Сокол» идет на 14-м месте в лиге, на одно очко опережая зону вылета.

Я комментировал великое безумие: «Динамо» Брянск победило ввосьмером