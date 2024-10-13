  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Не брал бы белорусов – так не играют за тренера, который за них одно место рвал. У краснодарских воспитанников завышенное мнение о себе». Директор «Сокола» – после 0:5 от «Торпедо»
Видео
9

«Не брал бы белорусов – так не играют за тренера, который за них одно место рвал. У краснодарских воспитанников завышенное мнение о себе». Директор «Сокола» – после 0:5 от «Торпедо»

Директор саратовского «Сокола» Алексей Потапов высказался о проблемах команды.

«Сокол» проиграл «Торпедо» в гостях 0:5 в 14-м туре Мелбет Первой лиги, для саратовцев это третье сухое поражение подряд (ранее проиграли «Ротору» 0:1 и «Черноморцу» 0:3), у них одна победа в 11 последних матчах.

– По [главному тренеру Алексею] Баге все непросто, он попал в сложную ситуацию. Хороший тренер и хороший человек. Если бы было можно что-то отмотать назад, я бы не брал в команду белорусов – так не играют за своего тренера, который, по-русски говоря, рвал за них одно место, и краснодарских воспитанников: у них очень завышенное о себе мнение, а на выходе просто ноль. Опускать руки и плакаться не в моем стиле, ничего страшного, хотя финансами мы не избалованы.

Меня уже прошлый год все хоронили. Читаю интервью многих тренеров и руководителей – просто смешно становиться. Вас бы сюда на бюджет в 200 миллионов рублей, очень хотел бы посмотреть, как бы вы работали! Наверное, на автобусах не ездите. Нашим болельщикам – отдельное спасибо. Не переживайте, я разберусь! Большая просьба – прийти поддержать команду в Кубке и первенстве, мы играем для вас! – заявил Потапов в интервью журналисту Сергею Ильеву.

В составе «Сокола» на матч с «Торпедо» вышли белорусы Александр Гуз (арендован у торпедовцев), Никита Капленко (перешел из солигорского «Шахтера») и Роман Юзепчук (в аренде из «Химок») – все они подписаны в летнее трансферное окно.

После системы «Краснодара» в команду пришли 21-летний защитник Иван Чуриков, 24-летний игрок обороны Дмитрий Иванов, а также 22-летний форвард Владислав Самко – все также перешли в команду в 2024-м.

Ильев добавил, что, по его информации, Алексея Багу могут уволить, если «Сокол» не наберет очки в матче следующего тура против «Алании». Вероятный кандидат на замену – бывший тренер «Уфы» в РПЛ Алексей Стукалов.

После 14 матчей «Сокол» идет на 14-м месте в лиге, на одно очко опережая зону вылета.

Я комментировал великое безумие: «Динамо» Брянск победило ввосьмером

Опубликовал: Sports.ru
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
logoПервая лига
logoТорпедо
logoСокол
Алексей Потапов
logoАлексей Бага
logoНикита Капленко
logoРоман Юзепчук
Дмитрий Иванов 2000
деньги
logoАлександр Гуз
logoВладислав Самко
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Салах досрочно вернется в «Ливерпуль» из сборной Египта. Вингеру разрешили не играть с Мавританией из-за искусственного поля и жесткого стиля игры соперника
3 минуты назад
Федерико Вальверде: «Реал» – лучшая команда мира. Нужно поработать над первыми таймами – иногда мы выходим на матчи слишком расслабленными»
118 минут назад
Отца и брата Сона оштрафовали на 3 миллиона вон за жестокое обращение с детьми в академии. Их обвиняли в оскорблениях и телесных наказаниях игроков
630 минут назад
Дешам об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время игры Франции: «Не слежу за игроками вне заявки сборной. Килиан написал мне перед матчем, в выходные игроки вправе делать все, что захотят»
1447 минут назад
Зарема о «Спартаке»: «Почему нет товарищеских матчей? Закончить на 6-м месте – лучший повод отдохнуть всем! Как бы ни ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить»
2149 минут назад
Лига наций. Казахстан примет Словению, Англия в гостях у Финляндии, Армения против Северной Македонии
2258 минут назад
«Победы «Зенита» всем надоели, лиге нужен новый чемпион. «Краснодар» и «Локомотив» сейчас представляют реальную угрозу». Силкин об РПЛ
18сегодня, 09:59
Виктор Кристиансен о желтой за фол на Ямале: «Я сделал это, чтобы сказать: «Не боюсь тебя». Если можно отобрать мяч так, чтобы сделать немного больно, так и нужно поступить»
29сегодня, 09:49
Кассано о поведении в «Реале»: «Меня оштрафовали за то, что я помочился в сауне – вонь была невыносимой, когда туда вернулся помощник Капелло. За подобное меня вывели из состава»
47сегодня, 09:26
«Аль-Хилаль» может попытаться подписать Винисиуса летом. В «Реале» спокойны из-за миллиарда отступных и лояльности бразильца
34сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем пообщался с больным раком мальчиком, который назвал его любимым игроком. Огайо позвонил англичанину во время посещения больницы со сборной Нидерландов
5 минут назадВидео
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» - 2:2
1724 минуты назад
Виталий Кафанов: «Больше наших вратарей будет в Европе, если сохраним такой подход к работе. Лунев и Сафонов – точно не последние»
338 минут назад
Эдерсон о том, почему не ушел в Саудовскую Аравию летом: «Предложение было, но один из разговоров с Пепом был определяющим. В его словах были видны гарантии, с ним я развился»
3сегодня, 10:02
«У Месси есть талант, у Роналду – старание. Выделяю Месси за все, что он сделал для футбола, я должен равняться на него». Эстеван о Лионеле и Криштиану
9сегодня, 09:48
Сунесс не подписал бы Погба даже бесплатно: «Он растратил талант попусту. Победа на ЧМ – худшее, что с ним случилось, возможно. С тех пор он расслабился»
1сегодня, 09:24
LEON Вторая лига А. «Ленинградец» принимает «Сибирь», «Кубань» против «Калуги»
3сегодня, 09:05Live
LEON Вторая лига Б. «Динамо» Владивосток обыграло «Космос», «Зенит-2» в гостях у «Твери»
2сегодня, 09:04Live
«Ливерпуль» хочет приобрести Каррераса из «Бенфики». 21-летним защитником интересуются «Реал», «Барса» и «МЮ»
9сегодня, 09:04
Жирков о «Спартаке»: «Его каждый сезон видят претендентом на чемпионство. Но что-то не получается»
5сегодня, 09:02