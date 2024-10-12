Я комментировал великое безумие: «Динамо» Брянск победило ввосьмером

Эмоции, как от победы в ЛЧ.

Бывают дни, от которых ничего не ждешь.

«Родина-2» – с отрывом лучшая команда группы «Серебро» Второй лиги. Первые по голам (26 за 12 туров), разнице мячей, очкам и качеству футбола. «Динамо» Брянск – боевитый середняк с седьмого места.

Даже 50 брянских фанатов, распевавшихся на подходе к стадиону «Спартаковец» и удвоившие число людей на трибунах, не обнадеживали. Я мерз на комментаторском месте (оно было прямо на трибуне) и готовился к суровому русскому футболу Второй лиги.

А потом случился лучший матч, который видел года за два. Фестивальное кино, где было все: шесть удалений у одной команды, три из которых на поле, а три – на скамейке, безумная концовка и ощущение, что 11 человек выиграли не в футбол, а в жизнь. Сломали предначертанное.

Брянск заслуженно повел 2:0 к 25-й минуте, а к концу тайма мог забивать и четыре. Их не остановило первое удаление – защитник Дмитрий Осипов пободался на красную с соперником на 35-й.

На 58-й Брянск сделал 3:0 – 24-летний Александр Шленкин покорил меня: мягким первым касанием принял с уходом от защитника, а вторым пробросил мимо вратаря. Такой гол можно показать девушке на первом свидании. А Шленкина я бы показал клубам Первой лиги – умный и техничный игрок, который и до гола творил.

На 60-й Никита Маньков вынес игрока «Родины-2» в рекламные щиты – и получил вторую желтую. 9 на 11. Брянск, который до этого создавал больше и выглядел лучше, вообще перестал атаковать.

На 67-й «Родина-2» забила первый, на 72-й – второй. 3:2. Матч окончательно скатился в безумие: со скамейки Брянска поочередно удалили трех человек, последним ушел главный тренер Константин Синеоков.

А затем главный арбитр Виталий Молдован довел игру до формата 8 на 11. Очень спорная вторая желтая (за наступ) показана Ильнуру Бадртдинову.

7-8 минут Брянск играл без трех игроков. Ввосьмером.

В сумме 70 минут (с учетом добавленных) – в меньшинстве.

И они выстояли – услышав свисток на 101-й минуте. Чтобы потом идти обниматься с 50-ю фанатами из Брянска, которые заряжали весь матч.

Ощущение с бровки – будто посмотрел финал ЛЧ вживую. Где решались не три очка в группе «Серебро», а что-то гораздо более важное.

Великий матч, который я приехал комментировать с такой же великой ленью.

Но иногда дни, от которых ничего не ждешь, становятся особенными.

Телеграм-канал Терентьева

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