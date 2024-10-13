Стукалов может сменить Багу в «Соколе». Саратовцы идут 14-ми в Первой лиге
Алексея Багу могут уволить с поста тренера «Сокола».
Это произойдет, если в следующем туре Мелбет Первой лиги саратовцы проиграют дома «Алании», сообщает «ФНЛ с Ильевым».
Перед этим у «Сокола» будет домашний матч Фонбет Кубка России с «Уралом», но его исход повлияет на судьбу белорусского специалиста в волжском клубе минимально.
По данным источника, один из кандидатов на замену Баге – Алексей Стукалов (экс-«Ротор», «Уфа»), который уже возглавлял «Сокол» в сезоне-2017/18.
После 14 матчей саратовцы занимают в таблице 14-е место. В последних трех играх «Сокол» потерпел три поражения с общим счетом 0:9.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
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