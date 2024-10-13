Стукалов может сменить Багу в «Соколе». Саратовцы идут 14-ми в Первой лиге

Алексея Багу могут уволить с поста тренера «Сокола».

Это произойдет, если в следующем туре Мелбет Первой лиги саратовцы проиграют дома «Алании», сообщает «ФНЛ с Ильевым».

Перед этим у «Сокола » будет домашний матч Фонбет Кубка России с «Уралом», но его исход повлияет на судьбу белорусского специалиста в волжском клубе минимально.

По данным источника, один из кандидатов на замену Баге – Алексей Стукалов (экс-«Ротор», «Уфа»), который уже возглавлял «Сокол» в сезоне-2017/18.

После 14 матчей саратовцы занимают в таблице 14-е место. В последних трех играх «Сокол» потерпел три поражения с общим счетом 0:9.