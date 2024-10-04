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Агент Барбоза о Сперцяне: «Был реальный интерес из «Наполи». Они давно следили за ним и будут дальше следить» 

Паулу Барбоза подтвердил информацию об интересе «Наполи» к Эдуарду Сперцяну.

– Его агент Рафаэла Пимента делает акцент на итальянский рынок, а «Краснодар» просит минимум 18 млн евро. «Наполи» интересовался Сперцяном, но для продажи в итальянский клуб нужно было, чтобы они продали лидеров. Так?

– Это правда, сто процентов. Подтверждаю, что был реальный интерес из «Наполи». Они давно следили за ним и будут дальше следить. Остальное – разговоры без конкретики. Пимента на самом деле делает акцент на Италию, сумма тоже верная.

– Когда Сперцян перейдет в Европу? Стоит ждать трансфера уже зимой?

– Сейчас он думает о том, как успешно выступать в составе «Краснодара». Эдуард очень одаренный игрок. Он должен спокойно играть и доказывать свой уровень, рано или поздно перейдет в хороший клуб. «Краснодар» прекрасно понимает, что нельзя дальше держать игрока, который исчерпал для себя этот цикл, – сказал футбольный агент.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoНаполи
logoПаулу Барбоза
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
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