Агент Барбоза о Сперцяне: «Был реальный интерес из «Наполи». Они давно следили за ним и будут дальше следить»
– Его агент Рафаэла Пимента делает акцент на итальянский рынок, а «Краснодар» просит минимум 18 млн евро. «Наполи» интересовался Сперцяном, но для продажи в итальянский клуб нужно было, чтобы они продали лидеров. Так?
– Это правда, сто процентов. Подтверждаю, что был реальный интерес из «Наполи». Они давно следили за ним и будут дальше следить. Остальное – разговоры без конкретики. Пимента на самом деле делает акцент на Италию, сумма тоже верная.
– Когда Сперцян перейдет в Европу? Стоит ждать трансфера уже зимой?
– Сейчас он думает о том, как успешно выступать в составе «Краснодара». Эдуард очень одаренный игрок. Он должен спокойно играть и доказывать свой уровень, рано или поздно перейдет в хороший клуб. «Краснодар» прекрасно понимает, что нельзя дальше держать игрока, который исчерпал для себя этот цикл, – сказал футбольный агент.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий